Eilenburg

Wegen eines Einbruchs musste das Bürgerbüro der Stadt Eilenburg am Mittwoch geschlossen bleiben. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, haben sich Diebe in der Nacht zu Mittwoch Zutritt in das Gebäude verschafft und vor allem Vandalismus-Schäden angerichtet. Gestohlen wurde dabei eine Kamera. Weitere Details wurden nicht bekannt, da die Ermittlungen laufen. Am Mittwoch waren die Mitarbeiter mit Aufräumarbeiten beschäftigt, am Donnerstag hat das Bürgerbüro im Rathaus wieder regulär offen.

Von nf