Bad Düben/Jesewitz

Am Wochenende ist es zu mehreren Einbrüchen in der Region gekommen. Wie das Polizeirevier in Eilenburg auf Anfrage mitteilte, wurde in der Durchwehnaer Straße in Bad Düben in zwei Garagen eingebrochen. Auch in der Schulstraße Jesewitz machten sich in der Nacht zu Sonntag Diebe zu schaffen und brachen in 16 Kellern ein. Die Täter sind unbekannt. Zur Schadenshöhe liegen der Polizei noch keine Angaben vor.

Von nf