Elternkurs startet an der Bergschule in Eilenburg

Eilenburg

Im Eltern-Kind-Zentrum an der Grundschule Berg in Eilenburg beginnt am 29. Oktober ein Kurs für Eltern. Wie Hortleiterin Viona Alber mitteile, stehen dabei Fragen im Vordergrund wie: Welche Werte sind uns wichtig? Welche Erziehungsstile gibt es und welcher findet Anwendung? Was verursacht Stress und wie können wir damit umgehen? Wo sind Grenzen und wie können diese umgesetzt werden? Welche Rolle spielen Gefühle und Bedürfnisse? Wie trifft man Abmachungen und wie kann man Verhandlungskunst erlernen?

Zehn Kurseinheiten geplant

„Neben der Vermittlung von Kenntnissen steht der Austausch untereinander im Vordergrund“, sagt Viona Alber. Der Kurs mit der Überschrift „Starke Eltern – Starke Kinder“ besteht aus zehn Kurseinheiten und findet wöchentlich dienstags statt. Anmeldungen sind möglich.

Das Eltern-Kind-Zentrum hat auch für die kleinsten Eilenburger ein neues Angebot – eine Krabbelgruppe für Kinder von acht Monaten bis eineinhalb Jahre. „Die Kleinen haben die Möglichkeit, sich mit Pikler-Bewegungsmaterialien auf Entdeckungsreise zu begeben. Die Pikler-Materialien eröffnen Kleinkindern einen besonderen Spielraum. Sie regen zu Eigenaktivität im freien Spiel und Bewegung an“, erläutert die Hortleiterin.

Außerdem werde für Eltern ein Trommelkurs organisiert und zu Erziehungsthemen stehe eine Leihbibliothek zur Verfügung. Auch Mitarbeiter von Kindertageseinrichtungen der Stadt Eilenburg haben mit dem Eltern-Kind-Zentrum eine Anlaufstelle, um mit ihren „Wünschen und Erfahrungen in einen partnerschaftlichen Dialog treten zu können“.

Elterncafé und Sprechstunden

Zum stärkeren Austausch der Eltern untereinander bietet das Zentrum monatlich ein Elterncafé zu verschiedenen Themen an. Dafür konnten Fachkräfte aus verschiedenen Bereichen gewonnen werden. Jeweils Mittwoch findet zusätzlich von 16 bis 17.30 Uhr eine Sprechstunde in der Einrichtung statt.

Ziel des Eltern-Kind-Zentrums an der Grundschule Berg ist, dass Erzieher, Eltern und Kinder gemeinsam lernenund sich austauschen. Vor drei Jahren wurde das Projekt vom Sächsischen Staatsministerium für Kultus ausgeschrieben, 31 Einrichtungen in ganz Sachsen bekamen den Zuschlag. Der Hort an der Grundschule Berg ist die einzige Einrichtung dieser Art in Nordsachsen.

Zu erreichen ist das Eltern-Kind-Zentrum unter der Telefonnummer 03423 608712 oder per E-Mail: hort-berg@eilenburg.de. Weitere Infos auch auf der Homepage grundschule-berg-eilenburg.de.

Von Nico Fliegner