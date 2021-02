Erfurt, Kemmerich und die AfD: Es kann wieder passieren

Erfurt

Vor einem Jahr wurde der FDP-Mann Thomas Kemmerich in Erfurt mithilfe von CDU und AfD zum Ministerpräsidenten gewählt. 24 Stunden dauerte es, bis er verstand, dass er Björn Höcke eine Machtdemonstration ermöglicht hatte. Er bot seinen Rücktritt an und verschwand wieder in der bundespolitischen Bedeutungslosigkeit.

Aber der Fehler der CDU Thüringen, mit der Höcke-AfD zu paktieren, hatte Folgen. Nicht nur zwang er ihre Bundesvorsitzende, Annegret Kramp-Karrenbauer, zum Rücktritt. Er sorgte auch dafür, dass man am Ende des ganzen Erfurter Schlamassels sagen musste: Nächstes Jahr wählen wir noch mal neu. Im Herbst wird es so weit sein.

CDU, AfD und FDP liegen bei 51 Prozent

Das Blöde an Neuwahlen ist, dass sie zwar immer einen Duft von Neuanfang versprühen, aber in Wahrheit oft nur Wiederholungsschleifen erzeugen. Die meisten Wählenden wählen ja nicht wirklich neu, sondern machen nur ein neues Kreuz an der selben Stelle.

Viele fragen sich daher jetzt in Thüringen: Kann das jetzt alles noch mal passieren?

Aktuelle Umfragewerte lassen alles möglich erscheinen. Da liegen CDU, AfD und FDP erneut gemeinsam bei 51 Prozent. Und Bodo Ramelows rot-rot-grünes Bündnis nur bei 46 Prozent.

Heißt es am Ende: CDU-Chef gegen CDU-Chef?

Auch Höcke und Kemmerich sind nach wie vor die Chefs ihrer Fraktionen. Es wird also auf einen ankommen: Mario Voigt, Chef der Thüringer CDU-Fraktion im Landtag. Voigt muss es gelingen, seinen Abgeordneten einen erneuten Pakt mit Rechtsaußen auszureden. Sonst sind wir bald wieder, wo wir heute waren.

Ironischerweise wird sich Voigt dabei wohl gegen einen behaupten müssen, der ihm eigentlich politisch nah steht: Christian Hirte, Vorsitzender der CDU Thüringen. Vor einem Jahr wurde Hirte als Ostbeauftragter der Bundesregierung gefeuert. Der Grund: Er hatte Kemmerich zur Wahl gratuliert.

Von Josa Mania-Schlegel