Erinnerung an Flugzeugabsturz bei Priester

Priester

Gemeinsam enthüllen der Krostitzer Pfarrer Friedemann Krumbiegel und Linda Newman-Toth, Mitarbeiterin des US-Konsulats in Leipzig, in der Kirche von Priester eine Gedenktafel für die neunköpfige Besatzung der abgestürzten B-17, die den Namen „The Jub Jub Bird“ trug. Das Flugzeug war am 2. November 1944 in der Nähe des Ortes nach deutschem Flak-Beschuss abgestürzt, „geplatzt“ wie es im Kirchenbuch geschrieben steht. Sieben der Insassen kamen dabei ums Leben und wurden von den Ortsansässigen auf dem Friedhof von Priester begraben. Im Jahr darauf exhumierte die US-Armee die Toten, um sie umzubetten.

Zeitzeugen erinnern sich

Das Interesse in der Kirche war groß. Quelle: Bastian Raabe

Damit das Geschehene nicht in Vergessenheit gerät, erinnert jetzt die kleine, goldene Tafel im Vorraum des Kirchenschiffes an den Absturz. Zahlreiche Gäste und der Chor sind bei der Andacht, dem gemeinsamen Beten, Singen und Erinnern dabei, die kleine Kirche ist voll besetzt. Unter ihnen ist auch Heinz Haupt aus Kupsal, der die Geschehnisse damals selbst beobachtete. „Ich habe gesehen, wie er in der Luft auseinanderbrach“, erinnert sich der 92-Jährige, „und wie sich in großer Höhe ein Fallschirm öffnete.“ Er habe einen Überlebenden gefunden und versucht ihn anzusprechen, jedoch habe der wegen einer Verletzung durch einen Granatsplitter nicht reagiert. Als ein hinzukommender Dorfpolizist meinte, dass der Überlebende erschossen werden sollte, habe er dem vehement widersprochen, bis schließlich ein Luftwaffenoffizier gekommen sei, der den US-Amerikaner gefangen nahm.

Familie stiftet Gedenktafel

Historische Dokumente zum Flugzeugabsturz bei Priester. Quelle: Bastian Raabe

Auch Stephan Schilling ist bei der Andacht dabei. Er betreut einen ehemaligen Luftschutzbunker bei Krumpa in der Nähe von Merseburg und beschäftigt sich mit Abstürzen von Flugzeugen im Zweiten Weltkrieg in der Region. Durch Zufall hat er ein paar Teile des Flugzeugs auf einem Feld gefunden, berichtet er. Daraufhin meldete sich Roger Lemley, Cousin des verstorbenen Bordfunkers, aus den Vereinigten Staaten und bat ihn, seiner Familie die Überbleibsel zukommen zu lassen, so Schilling. Nach einer Weile seien die Hinterbliebenen mit dem Wunsch auf ihn zugekommen, eine Gedenktafel für die Toten anzufertigen. Die Familie habe das nötige Geld gesammelt und er kümmerte sich, in Absprache mit Pfarrer Krumbiegel und Rolf Schulze, um die Umsetzung.

Diese Gedenktafel erinnert an die abgestürzten US-Amerikaner. Quelle: Bastian Raabe

Jetzt, zur Andacht, verliest er Grußworte der Familie aus den USA, die sich bei allen Helfern bedankt. Konsulatsmitarbeiterin Linda Newman-Toth er hingegen mahnt die Anwesenden, dass das Gedenken auch für die gemeinsame Entschlossenheit stehen muss, einen Konflikt zwischen den Nationen nie wieder zuzulassen. Zum Ende schließt Pfarrer Krumbiegel seine Rede mit der Jahreslosung 2019 ab: „Suche Frieden und jage ihm nach!“

Herbstandacht

Sonntag, 15 Uhr, wird in die Kirche in Priester zur Herbstandacht gealden. Besucher können sich auf peppige und klassische Songs vom Chor Priester mit Band und von Solisten freuen. Im Anschluss gibt es Kaffee und Kuchen.

Von Bastian Raabe