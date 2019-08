Am 7. und 8. September feiert der Obsthof in Wöllmen wieder sein traditionelles Hoffest. Von 9 bis 18 Uhr wird für Besucher einiges geboten, hier eine Auswahl: Rundfahrten durch die Apfelplantage, Äpfel zum Selberpflücken, Apfelsortenschau und Apfelbestimmung, Kunstausstellung in der Scheune, über 200 Kürbissorten, Holundersuppe wie zu Omas Zeiten, Flammlachs, Zebu am Spieß, Grillsachen, Pilzausstellung und -beratung, Mühlen-Kreativ-Werkstatt, Gärtnereiprodukte, altes Handwerk und Direktvermarkter aus der Region, Schau verschiedener Haustierrassen, Alphorn- und Harfenspieler Stefan Weyh, Sturzdrehflugtaubenshow (Samstag 11 und 14 Uhr), Maislabyrinth, Folklore mit „Vergissmeinnicht“, Hüpfburg aus Strohballen.