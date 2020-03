Freistaat-Erlass wirft für Zoos Fragen auf

Die Stadtverwaltung in Eilenburg will an diesem Wochenende die Kontrollen verschärfen. Es gehe darum, dass sich die Bürger an die sachsenweit gültige Allgemeinverfügung halten. Auch das Polizeirevier sei „in ausreichender Stärke besetzt“ und der Streifendienst im Einsatz, so Revierleiter Harald Schmich. Was kontrolliert wird – hier weitere Infos.