Für den „Heidekrug“ in Wöllnau gibt es einen Pächter

Wöllnau

Für die Traditionsgaststätte „Heidekrug“ in Wöllnau gibt es einen potenziellen Pächter. Das bestätigte Ortsvorsteher Karl-Heinz Pohlenz auf Anfrage, ohne weitere Details vorab zu nennen. Denn zunächst müssten noch Gespräche über das Pachtverhältnis geführt werden, so Pohlenz weiter. Dazu will sich der Ortschaftsrat am Mittwoch treffen. Hintergrund sind auch weitere Modernisierungsarbeiten, die nunmehr anstehen. Unter anderem sollen das Parkett im Saal und die Wände erneuert werden. Das soll in den nächsten zwei Monaten geschehen. Der Interessent für den Gaststättenbetrieb stehe laut Pohlenz jedenfalls in den Startlöchern.

Die lange Pächter-Suche

Die Suche nach einem neuen Gaststätten-Pächter dauert bereits seit einigen Jahren an. Mit einer humorvollen Anzeige suchte zuletzt im Jahr 2017 Bürgermeister Roland Märtz ( CDU) nach einem Pächter: „Du solltest Bier zapfen können. Kochen wär’ auch nicht schlecht. Du solltest Schnaps vertragen. Grundkenntnisse im Skat und Doppelkopp sind Pflicht ... und sicherlich musst Du Dich auch ab und an mal um die Dorfschönheit „kümmern.“ Trotz der außergewöhnlichen Suche kam kein neues Pachtverhältnis zustande.

Anzeige

Einwohner modernisieren Objekt

In den vergangenen Jahren haben die Einwohner indes viel Eigeninitiative gezeigt und das Objekt wieder auf Vordermann gebracht. So wurde die Küche neu gestaltet, ebenfalls legten sie Hand am Saal an. Ursprünglich sollte das Objekt mit Fördermitteln aus dem EU-Programm Leader umgebaut werden. Doch das deutsche Baurecht machte den Plänen einen dicken Strich durch die Rechnung. Schließlich wurde eine kleinere Lösung ins Auge gefasst und umgesetzt. Möglich wurde dies aber nur, weil viele fleißige Helfer mit anpackten.

Weitere LVZ+ Artikel

Blick in die Geschichte

Der über 550 Quadratmeter große „Heidekrug“ verfügt über einen Gastraum mit über 20 Sitzplätzen sowie einen angrenzenden Saal mit etwa 160 Sitzplätzen. Die Gaststätte im Naturpark Dübener Heide war viele Jahre beliebtes Ausflugslokal und bot sich für Feiern an. Bis Ende 2007, insgesamt elf Jahre lang, wurde der „Heidekrug“ von dem Ehepaar Wilfried und Karin Pinkau betrieben. Anfang 2008 übernahm Sabrina Rapiy das Lokal, seit 2015 sucht die Gemeinde einen neuen Pächter.

Von Nico Fliegner