101. Geburtstag: Geithains Älteste muss ohne Gäste feiern

Geithain

101 wird man nur einmal, klar. Diesen besonderen Geburtstag hatte sich Hildegard Berger aus Geithain ganz anders vorgestellt: Sie wollte ihn am Freitag mit der Familie feiern inmitten ihrer neuen, noch ein bisschen ungewohnten Umgebung. Erst vor drei Wochen war sie aus ihrer eigenen Wohnung umgezogen in das betreute Wohnen des Pflegedienstes Thane. Doch aus Sorge um die Gesundheit wurde alles abgesagt.

Aus Rücksicht fällt die Feier aus

„Dass ihr Geburtstag durch die Corona-Pandemie derart beschnitten werden muss, schmerzt uns, ihre beiden Töchter mit Familien, sehr. Es sollte eine schöne Feier in der neuen Umgebung mit Kaffee und Kuchen werden. Wir können sie aus Rücksicht auf die anderen Bewohner aber nicht besuchen“, bedauerte Iris Kindler im Namen aller. „Wir wissen, dass ihr das weh tut, und auch wir sind traurig, aber wir hatten keine Wahl. Wir haben die Hoffnung, alles recht bald nachholen zu können.“

Jubilarin ist wieder beweglicher

Ein Jahr zuvor war die Situation eine völlig andere: Da ging es in Hildegard Bergers guter Stube in der Eisenbahnstraße, zwei Treppen hoch, zu wie im Taubenschlag. Verwandte, Freunde, Bekannte, Bürgermeister Frank Rudolph (UWG) und die Zeitung kamen, um zu gratulieren. Und die Jubilarin, im bequemen Sessel, genoss den Trubel um sich und die Aufmerksamkeit. „Ich fühle mich fit, und ich kann vieles noch allein machen", sagte sie damals, umsorgt vom Pflegedienst und den beiden Töchtern. „Der Ortswechsel fiel ihr sehr schwer, und sie versucht, sich in ihre neues Zuhause einzugewöhnen", sagt Iris Kindler. Jetzt habe sie die Möglichkeit, im Rollstuhl nach draußen gefahren zu werden, was ihr in ihrer Wohnung verwehrt blieb. Sie habe ein sehr schönes Zimmer, beteilige sich gern an Aktivitäten anderer Bewohner.

Einst Elevin bei Mary Wigmann

Hildegard Berger, aufgewachsen in Dresden, besuchte als Mädchen die namhafte Ballettschule von Mary Wigman. In den Bombenjahren des Zweiten Weltkriegs rettete sie sich mit ihrer ersten Tochter nach Wickershain, schlug in Geithain Wurzeln. Ihr Mann Heinz, der im Kraftwerk Lippendorf arbeitete, starb 1982. Sie selbst arbeitete über Jahrzehnte in der Verwaltung des Geithainer Emaillierwerks.

Von Ekkehard Schulreich