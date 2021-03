Geithain

Dass sie in Mary Wigmans berühmter Ballettschule tanzte, ist viele Jahrzehnte her. Die Geithainerin Hildegard Berger war ein junges Mädchen, als sie in Dresden den rhythmisch-expressiven Ausdruckstanz lernte. Am Sonnabend hat Geithains älteste Einwohnerin, die sich an ihre Dresdener Zeit noch gern erinnert, ihren 102. Geburtstag gefeiert. Sie hat sich über die Blumen gefreut – und über Pralinen, die sie sehr gern nascht.

Gut eingelebt im Betreuten Wohnen

Gefeiert wurde corona-bedingt im kleinsten Kreis im Betreuten Wohnen des Pflegedienstes Thane, wo die Jubilarin inzwischen lebt. Ihre Töchter Karin Junghans und Iris Kindler kamen zum Kaffeetrinken. Die stellvertretende Bürgermeisterin Gabriele Sporbert (CDU) überbrachte die Glückwünsche der Stadt. „Natürlich war unsere Mutti im Vorfeld aufgeregt. Das ist ja auch ein ganz besonderer Geburtstag“, sagt Iris Kindler. Die alte Dame fühle sich wohl, werde gut betreut und nehme durchaus noch am geselligen Leben in der Einrichtung teil. Ihre erste Corona-Impfung überstand sie gut.

Ihr Arbeitsleben in der Emaille verbracht

Ihren 100. Geburtstag hatte Hildegard Berger noch groß in den eigenen vier Wänden in der Eisenbahnstraße feiern können. In den Kriegsjahren war die 1919 Geborene von der Elbe nach Wickershain gekommen, wurde später in Geithain heimisch, gründete mit ihrem Mann Heinz eine Familie. Über Jahrzehnte arbeitete sie in der Verwaltung des Geithainer Emaillierwerks. Ihr Mann, im Kraftwerk Lippendorf tätig, starb bereits 1982. Zur Familie gehören neben den beiden Töchtern deren Familien mit zwei Enkeln und drei Urenkeln.

Von Ekkehard Schulreich