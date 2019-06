Kohren-Sahlis

„Die Kohrener sind auf Draht – da mach’ ich doch immer mit“, so Fritz Klas aus Grimma. Mit beinahe 91 Jahren war er der älteste Teilnehmer beim diesjährigen ersten Lauf der Sächsischen Landesmeisterschaft im Kfz-Veteranen-Sport. Mit seinem Fiat 508 Balilla, Baujahr 1932, beteiligt er sich seit Jahren an Oldtimerrallyes. Das Fahrzeug habe er sich selbst aufgebaut. „Als Kraftfahrzeugschlosser habe ich davon zum Glück Ahnung.“ Klas war 1957 Mitbegründer des Oldtimervereins in Grimma, den er bis 2012 leitete.

Fritz Klas war der älteste Teilnehmer der Oldtimerrallye. Quelle: Peter Ruf

Der Muldentaler war einer von 120 Startern bei der Sachsenmeisterschaft. Der erste Lauf wird traditionell vom Kohrener Oldtimerverein im ADAC ausgerichtet, der als stärkster Club sieben Mal auf dem Siegertreppchen vertreten war. Das älteste beteiligte Fahrzeug war eine Harley-Davidson aus dem Jahr 1926, das jüngste eine Simson Baujahr 1987. Und die weiteste Anfahrt hatte ein Motorrad mit Seitenwagen aus der Nähe von Bremen. Der neue Vorsitzende Reinhard Pohl zeigte sich sehr zufrieden mit dem Ablauf: „Die Strecke war wieder sehr schön, alle Kontrollpunkte haben geklappt. Dank der rund 50 Ehrenamtlichen konnten wir den Gästen wieder einen tollen Renntag bieten.“ Lob zollte auch der Frohburger Bürgermeister Wolfgang Hiensch: „Danke an den Oldtimerverein für sein Engagement. Durch die Rundfahrt konnten wieder viele Oldtimerfreunde das schöne Kohrener Land entdecken.“

Ely und Klaus Schönfuß sind Stammgäste in Kohren-Sahlis. Quelle: Peter Ruf

Der 68-jährige Axel Peine war sein Berufsleben lang Automobilentwickler. „Ich liebe exotische Autos.“ An den Start ging er mit einem LOMAX 224, Baujahr 1984. Das Fahrzeug schafft mit 30 PS immer noch 140 Kilometer pro Stunde. „Das hab’ ich allerdings noch nicht ausprobiert“. Ely und Klaus Schönfuß aus dem Vogtland kommen jedes Jahr mit ihrem Opel Olympia Baujahr 1935 nach Kohren. „Den habe ich mir vor 17 Jahren in Teilen gekauft und dann selbst aufgebaut.“ Auch in diesem Jahr reichte es wieder für einen ersten Preis. Matthias Hegewald hat seinen Hanomag Typ 11 4/23, Baujahr 1933, 1988 von einem Schulfreund erstanden.In Kisten verpackt, dauerte es sieben Jahre bis zur Fahrtüchtigkeit.

Willibald Lässing kommt jedes Jahr zum Zuschauen nach Kohren-Sahlis. Er fährt dann die 20 Kilometer von Oberwiera mit seiner Simson SR 2, Baujahr 1959 nach Kohren. „Schon die Anfahrt ist ein Erlebnis. Die alten Fahrzeuge erinnern mich dann an meine Jugend. Und in Kohren ist ja immer alles so gut organisiert“, schwärmte der 76-Jährige.

Von Peter Ruf