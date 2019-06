Bad Lausick

65 Fische, 6450 Gramm: Diese Mengen, gefangen im Bad Lausicker Schwanenteich, machten Tobias Liebers (14) zum Sieger: Er sicherte sich den Brunnenpokal für den Nachwuchs. Der Angelverein Bad Lausick richtet den Wettbewerb seit Jahrzehnten im Rahmen des Brunnenfestes aus. Die älteren Angler treffen sich am Sonnabend Vormittag, um den Erfolgreichsten zu ermitteln. Gestiftet wird der Preis von der Stadt Bad Lausick.

Michael Hultsch übergab die Trophäe an Tobias Liebers. Quelle: Angelverein

Angeln ist in Bad Lausick keine Männer-Domäne

Für Marvin Steinke ist es der Kick, wenn die Angel in Bewegung gerät: „Einen kleinen Wels habe ich schon. Bestimmt sind auch Rotfedern drin – und Karpfen“, sagte der Zwölfjährige aus Glasten und ließ den Blick über den Spiegel des Schwanenteichs gleiten. Seit einem Jahr gehört er zur Jugendgruppe der Bad Lausicker Angler. Die macht ein Drittel der rund 60 Mitglieder aus. Dass das Waidwerk keine Domäne der Männer ist, zeigte Anja Berger, die ein paar Meter entfernt Platz genommen hatte. Aus Glasten stammt auch sie: „Wir sind drei aus unserem Dorf, die in den Verein gegangen sind“, so die 13-Jährige: „Beim Angeln kann ich gut entspannen. Draußen in der Natur zu sein, ist schön - am Tonloch etwa, da hört man kein Auto.“ Neben ihr agierte Simon Jakob (16), der sich mehrfach den Brunnenpokal sichern konnte.

Ein Teil des Nachwuchses der Bad Lausicker Angler. Quelle: Angelverein

Schnupper-Angeln weckt Interesse

„Unser Nachwuchs zeigt großes Interesse. Das klappt“, freute sich René Schubert, der stellvertretende Jugendwart, nicht nur über die Resonanz beim Pokal-Angeln. Auch wenn es um Arbeitseinsätze gehe, könne man auf die Mädchen und Jungen zählen. Das bestätigte Jugendwart Sylvio Jakob, dessen Söhne Mario und Simon längst passionierte Angler sind. „Vor Jahren war die Fluktuation ziemlich hoch, doch inzwischen bringen sich viele der Jungen in unser Vereinsleben ein. Wir wollen sie ja auch halten“ – gerade über das Ende des Schulalters hinaus, wo viele sich neu orientieren oder wegen der Ausbildung fortgehen. Einmal im Jahr macht der Verein, der im Anglerverband Leipzig organisiert ist, mit einem Schnupperangeln für die Jüngsten auf sich aufmerksam. Das nächste findet nach den Sommerferien statt. Ab neun Jahre kann man in der Jugendgruppe, die durch das Kleine Angelparadies Grimma unterstützt wird, mitmachen.

Anja Berger und Simon Jakob beim Angeln um den Brunnenpokal. Quelle: Ekkehard Schulreich

Junge Lausicker Angler kümmern sich um Naturschutz

Dass Angler sein mehr bedeutet als am Ufer zu sitzen und zu warten, dass ein respektabler Fisch anbeißt, zeigt schon die Zahl der Gewässer, die der Bad Lausicker Verein betreut. Schwanen-, Gaswerks-, Ententeich und Kaoline gehören zum Verein; Tonloch und Schamotte pflegen die Mitglieder für den Verband. Unterstützt durch den Seehaus-Verein, sorgten die jungen Angler für ein neues Entenhaus, das sie mit Bürgermeister Michael Hultsch (parteilos) im zeitigen Frühjahr auf der Insel im Teich aufstellten. Demnächst wollen sie Nistkästen zimmern und im Kurpark anbringen. Hultsch war es auch, der Jugendpokalsieger Tobias den Preis übergab. Eine Anerkennung, die Vater Steffen Liebers sehr freute. Der 56-Jährige angelte zur DDR-Zeit, ließ sich nach einer Unterbrechung durch den Sohn neu begeistern: „Gern setzen wir uns abends oder an den Wochenenden gemeinsam raus ans Wasser.“

Von Ekkehard Schulreich