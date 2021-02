15-Jähriger stirbt bei Unfall – Polizei sucht Zeugen

Penig

Nahe des Peniger Ortsteils Wernsdorf hat sich am Sonnabend gegen 15 Uhr ein folgenschwerer Unfall ereignet. Ein 15-Jähriger befuhr mit einem Kleinkraftrad Simson die Straße Am Zeisig in Richtung Bundesstraße 175, kam nach gegenwärtigem Ermittlungsstand ohne Fremdeinwirkung nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Straßenbaum. Nach Angaben der Polizeidirektion Chemnitz wurde der Jugendliche in ein Krankenhaus gebracht, wo er kurze Zeit später an seinen Verletzungen verstarb.

E-Biker könnten Unfall bei Penig gesehen haben

Der Unfall wurde der Polizei erst mit zeitlichem Verzug bekannt, heißt es. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Zeugenhinweise zum Unfallhergang nimmt die Verkehrspolizeiinspektion der Polizeidirektion Chemnitz unter Telefon 0371 8740-0 entgegen. Insbesondere werden eine ältere Frau und ein älterer Mann als mögliche wichtige Zeugen gesucht, die sich zum Unfallzeitpunkt mit E-Bikes am Unfallort befunden haben sollen.

Von LVZ