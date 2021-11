2 G ﻿von Groitzsch bis Geithain: Kunden-Akzeptanz und Händler-Furcht vorm Ordnungsamt

Borna/Frohburg/Geithain

Auf der einen Seite funktioniert es, wie es sein soll. Andererseits haben Händler Schwierigkeiten, die 2-G-Regel, wie sie seit dieser Woche auch im Handel in Borna, Geithain und allen anderen Orten im Landkreis gilt, durchzusetzen. Und teils nur wenig Verständnis dafür.

Mit der Akzeptanz zufrieden

Die 2-G-Regel – geimpft oder genesen – wird von den Kunden akzeptiert, heißt es aus drei Bornaer Läden. Diskussionen gab es bisher keine, bestätigen sowohl Elke Kämpfner von der „Buchhandlung“ in der Bahnhofstraße als auch Esther Göthel. Die Kunden betreten das Geschäft gewissermaßen mit ihrem Impfausweis in der Hand, so die Inhaberin der „Glücksmomente“.

Besser als schließen zu müssen

Der Geschenkeladen, in dem es auch hochwertige Getränke gibt, gilt zwar als Lebensmittelgeschäft. Kontrolliert wird aber trotzdem. Auch wenn das Umstände macht: „Es ist besser, als wenn wir ganz schließen müssten.“ Schließlich steht das Weihnachtsgeschäft bevor, so Göthel weiter.

Kunden sind einsichtig

Auch in der benachbarten „Buchhandlung“ funktioniert der Betrieb unter 2-G-Vorgaben reibungslos. „Die Leute sind alle sehr einsichtig“, sagt Buchhändlerin Kämpfner. Meistens haben sie ihren Impfausweis oder die Corona-App schon in der Hand. „Jemand hatte sogar seinen Antikörpertest mit dabei.“

Und wer keinen Impfnachweis vorlegen kann, der wird an der Eingangstür bedient, so wie es auch bei „Click & Collect“ läuft. Allerdings, räumt die Buchhändlerin ein, ist es nicht immer ganz einfach, jemanden zur Impfkontrolle an die Tür zu stellen.

Problemlose Kontrollen

Problemlos läuft die Kontrolle der 2-G-Regeln bisher bei „Buch und Kunst“. Inhaberin Kristina Kügler berichtet, dass die Kunden ihre Handys bereitwillig bereits an der Tür zücken. Etwas komplizierter sind Passfoto-Aufnahmen, die ebenfalls zum Angebot des Traditionsgeschäfts gehören.

Kügler hat dem Ordnungsamt deshalb vorgeschlagen, Kunden mit Passbildwünschen außerhalb der Öffnungszeiten einzulassen, selbstverständlich unter Einhaltung aller Hygiene- und Desinfektionsvorgaben. Das Ordnungsamt hat eine Prüfung des Vorschlags signalisiert.

Angespannte Stimmung

„Wir sind Lebensmittelhandel. Wir können uns diesen Ärger ersparen“, sagt Berit Bargel. „Ich stelle es mir auch schwierig vor, jemanden vor der Tür als Kontrolleur zu platzieren.“ Sie steht in Geithain hinter der Theke der 1912 gegründeten Fleischerei Schuhknecht, die ihr Mann Ralf Bargel führt. Vorschriften, an die sich das Geschäft strikt hält – nicht nur in Sachen Hygiene –, gebe es auch so zuhauf. Die Stimmungslage insgesamt sei angespannt. „Irgendwo haben wir alle die Nase voll, aber wir machen weiter.“

Kontrolle, weil es Vorschrift ist

„Wir kontrollieren, wie es Vorschrift ist. Abstriche können wir nicht riskieren“, sagt Uhrmachermeister Mathias Grieser, der in der Frohburger Innenstadt ein Uhren- und Juweliergeschäft betreibt. „Wir haben das schon draußen kommuniziert, auf unserer Webseite, in den sozialen Medien. Die Kunden diskutieren nicht.“ Zwar gebe es unterschiedliche Meinungen, aber keine bösen Worte.

„Allerdings fürchte ich, dass 2021 kein gutes Jahr wird und dass es vielleicht noch einen richtigen Lockdown gibt“, sagt Grieser. Kein Theater mehr, kein Weihnachtsmarkt, keine Silvester-Party: „Da brauchst du keinen Schmuck, bist nicht in Stimmung, bist vielleicht von Kurzarbeit betroffen.“ All das trage nicht dazu bei, die geschäftlichen Erwartungen zu heben.

Zettel an der Tür

So mancher Einzelhändler will sich zur neuen Regelung nicht namentlich äußern. „Wir können nur verlieren“, begründet ein Geschäftsinhaber aus Frohburg. Mit der Kontrolle, ob Menschen geimpft oder genesen sind, verprelle er möglicherweise Kunden. Ohne Kontrolle gebe es Ärger mit dem Ordnungsamt. Zwar verweise ein Zettel an der Tür darauf, dass nur Genesene und Geimpfte den Laden betreten dürfen. Aber die Kontrolle dessen findet er „schwierig“.

„Weil die Politik nicht aus dem Quark kommt und keine neuen Ideen hat, wird die Verantwortung nun auf den Schultern der Einzelhändler abgeladen“, sagt er frustriert. Es könne nicht sein, dass kleine Geschäfte zusätzlich Aufwand und Personal aufbringen müssten, um die Versäumnisse der Politik abzufedern. Zumal er mit der Kontrolle der Nachweise ja am Rande des Datenschutzes agiere.

Angst vorm Ordnungsamt

Ein Groitzscher Einzelhändler möchte ebenfalls nicht namentlich erwähnt werden. Er füge sich aber der neuen Regelung. Auch wenn er damit seine Bauchschmerzen habe. „Lasse ich mir von Kunden ihren Nachweis zeigen, reagieren die Leute mit Unverständnis. Lasse ich mir die Nachweise nicht zeigen, steht das Ordnungsamt irgendwann auf der Matte.“ Die Händler seien verpflichtet, diese Regelungen umzusetzen: „Von Wollen aber kann keine Rede sein.“

Von Nikos Natsidis, Julia Tonne und Ekkehard Schulreich