20 Kirchen, 5000 Christen: Kirchspiel Geithainer Land wächst

Geithain

Seit vergangenem Sommer Teil des Kirchenbezirkes Leipziger Land, seit Jahresbeginn gewachsen um den Tautenhainer Bereich, den um Langenleuba-Oberhain und um Lunzenau: Das Kirchspiel Geithainer Land startete mit einem Gottesdienst in der Mauritiuskirche Oberfrankenhain in eine neue, gemeinsame Zeit.

Die Neuerungen betreffen in erster Linie das Strukturelle. Sie führen dennoch dazu, Kirche neu zu denken, über gewohnte Grenzen hinaus zu gehen. Dabei ist die nächste Stufe der von der Landeskirche veranlassten Veränderungen bereits sichtbar am Horizont: 2025 soll es mit dem um Frohburg gegründeten Kirchspiel einen gemeinsamen Weg geben.

Der Chor und der Posaunenchor zeigten, dass ein wachsendes Kirchspiel auch kraftvoller klingen kann. Quelle: Johannes Möller

„Strukturen sind nicht entscheidend für den Glauben“

„Diese Veränderungen gestalten wir nicht freiwillig, auch wenn wir sie feiern“, sagt Pfarrer Markus Helbig pragmatisch. Dass man diese neuen Strukturen, gegen die nicht wenige Vorbehalte hegten, nicht lieben müsse, hatte auch Pfarrer Dr. Sven Petry in der voll besetzten Oberfrankenhainer Kirche verdeutlicht. Allerdings, so Helbig: „Strukturen sind nicht entscheidend für den Glauben, für unseren Zusammenhalt.“

Dass der große Gottesdienst zum Auftakt nicht in Geithain, sondern in einem der „neuen“ Orte stattfand, ist für ihn bewusster Ausdruck, nicht zentralisieren zu wollen. Trotz einer gemeinsamen Kirchenleitung – der Kirchvorstand traf sich am Dienstagabend in Obergräfenhain zu seiner ersten Sitzung – setze man auf das Engagement vor Ort, so Helbig: „Das Leben in den Gemeinden muss von den Neuerungen gar nicht viel mitbekommen.“

20 Kirchen, über 40 Mitarbeiter, 5000 Christen

20 Kirchen zwischen Hopfgarten und Rochsburg, 5008 evangelisch-lutherische Christen, drei Pfarrer – die vakante vierte Stelle für Lunzenau ist zurzeit ausgeschrieben –, 40 Mitarbeiter von der Kindergarten-Erzieherin über den Kirchenmusiker bis zum Friedhofsmitarbeiter: Das Gebilde, das Markus Helbig als Pfarramtsleiter, Franziska Möller als Verwaltungsleiterin und Sven Petry als Kirchspiel-Vorsteher leiten müssen, erfordert durchaus Manager-Qualitäten.

Zumal, sagt Helbig, „die einzelnen Verwaltungen bisher ganz unterschiedlich ticken“. Bei dem angestrebten großen Ganzen bleibe aber auf jeden Fall Verantwortung auch vor Ort, verfügten die Gemeinden selbst über ihre Etats, „das ist eine Art Testfall in Sachsen“.

Viele kleine Schritte im „Jahr des Übergangs“

Einfach so mit dem Pfarrer reden zu können, das schätzten die Leute, sagt Helbig, seit anderthalb Jahrzehnten Pfarrer in Geithain. Doch diese spontanen Gelegenheiten würden weniger. Einen solchen Prozess habe es schon gegeben, als der Pfarrer nicht mehr durch das Dorf ging, sondern plötzlich im Trabi fuhr. Jetzt gehe es darum, „in vielen Gesprächen mit Weitblick die Dinge anzugehen, ohne gleich alles ganz anders zu machen“.

Eine Art kleinen Kirchentag als Basis des Kennenlernens, wie man es 2019 erwog – mit thematischen Touren durch das Kirchspiel: zu Musik, Bildung und Kunst –, habe man nicht geschafft. Jetzt setze man auf viele kleine Schritte: „Das wird für uns alle ein Jahr des Übergangs.“

Das sind die neuen Seelsorgebezirke: I ( Markus Helbig): Geithain-Wickershain, Jahnshain. II (Dr. Sven Petry): Tautenhain, Ebersbach, Nauenhain, Frankenhain, Frauendorf, Hopfgarten. III (derzeit vakant): Lunzenau mit Rochsburg und Hohenkirchen, Obergräfenhain, Oberelsdorf. IV ( Johannes Möller): Langenleuba-Oberhain, Niedersteinbach, Syhra, Niedergräfenhain, Ossa, Rathendorf.

Von Ekkehard Schulreich