Das Jahr 2020 war maßgeblich geprägt durch die Corona-Pandemie, ihren Schwierigkeiten und ihren Helden. Es gab aber auch abseits Höhepunkte und Niederlagen in den Städten und Gemeinden. In einem Rückblick erinnert die Leipziger Volkszeitung an ausgewählte Ereignisse und gibt eine Wertung ab – Daumen hoch oder Daumen runter.