29. Kreisschau der Rassekaninchenzüchter in Niedergräfenhain ein Erfolg

Geithain/Niedergräfenhain

Sie sind selten geworden – Kaninchenausstellungen finden angesichts der Corona-Auflagen derzeit kaum noch statt. In Niedergräfenhain war es am Wochenende dennoch wieder mal möglich, dort wurde zur 29. Kreisschau der Rassekaninchenzüchter eingeladen. „Natürlich hätten wir uns mehr Teilnehmer erhofft“, sagte Steffen Dietze von den Organisatoren mit Blick auf 300 ausgestellte Tiere in 40 Rassen und Farbenschlägen.

Die Corona-Pandemie habe auch die Kaninchenzucht negativ beeinflusst. „Viele Züchter haben aufgegeben, weil es keine Ausstellungen mehr gibt. Und etliche Vereine organisieren keine Ausstellungen, weil sie den Aufwand scheuen, die Hygieneauflagen zu erfüllen oder keine geeigneten Örtlichkeiten haben.“ In Niedergräfenhain konnten am Wochenende nun Räume der Heros-Baumschulen genutzt werden.

Tombola als Zugpferd

Mit dem Besucherzuspruch war Steffen Dietze durchaus zufrieden. „Es wurden viele Tiere gekauft, und es waren auch zahlreiche Kinder bei uns.“ Die eigens organisierte Tombola sei ein weiteres Zugpferd gewesen. Es habe sich gezeigt, dass viele Züchter in der Zeit der Pandemie nicht untätig waren. „Bester Jugendzüchter wurde Jonas Kinne, der mit seinen Kleinsilber schwarz Maßstäbe setzte.“

Jungzüchter Robert Tarras-Mai mit seinem schmucken Kleinchinchilla, der volle Punktzahl erhielt. Quelle: Jens Paul Taubert

Junge Leute für die Kaninchenzucht zu begeistern, sei schwierig. „Wir haben in diesem Jahr nur fünf jugendliche Teilnehmer, in anderen Jahren war es die doppelte Zahl“, so Dietze. Es fehle einfach an geeigneten Nachrückern. „Da hängt viel von den Eltern oder Großeltern ab, auch die müssen begeisterte Züchter sein.“

Hier sei ein großer persönlicher Einsatz gefragt. Ein teures Vergnügen sei die Kaninchenzucht ohnehin, Impfungen und Futter müssen bezahlt werden. „Die Zeiten sind lange vorbei, als Heu oder Rüben verfüttert wurden. Zuchtkaninchen werden heute größtenteils mit Pellets ernährt.“

Hoffnung auf Besserung

Die sinkende Zahl an Kaninchenzüchtern habe mittlerweile auch das Sächsische Landwirtschaftsministerium alarmiert. „Für unsere Schau sollen wir von dort noch eine Förderung bekommen, damit auch künftig die Artenvielfalt erhalten werden kann.“ Es gebe aber Hoffnung auf Besserung. „Heute wurden sehr viele Zuchttiere verkauft, das ist durchaus ein Lichtblick. Denn wer ein solches nicht ganz billiges Tier kauft, der will sich wirklich ernsthaft mit der Kaninchenzucht beschäftigen.“

Vereinsvorsitzender Steffen Dietze mit seinem Farbenzwerg wildfarben – dem besten Tier der Ausstellung. Quelle: Jens Paul Taubert

Angesichts steigender Fleischpreise würden viele eine interessante Alternative zum Kauf im Laden sehen. „Kaninchenfleisch aus dem eigenen Stall ist ohnehin das beste, Antibiotika sind da nicht drin.“ Steigende Fleischpreise sind seiner Ansicht nach ein längst fälliges Zeichen der Wertschätzung für die Züchter. „Die Arbeit muss sich ja auch lohnen, lange waren die Preise viel zu niedrig.“

Von Bert Endruszeit