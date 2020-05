30 Jahre Bürgermeister – Wolfgang Hiensch: „Keiner hat sich um das Amt gerissen“

Frohburg

Einen personalisierten Eintrag bei Wikipedia hat Wolfgang Hiensch (BuW) nicht: Dabei ist der gebürtigen Benndorfer, Jahrgang 1956, am 1. Juni bemerkenswerte drei Jahrzehnte Bürgermeister von Frohburg. Und will es bis 2022 bleiben. Die LVZ spricht mit ihm nicht nur über dieses selten erreichte Jubiläum.

Einer der dienstältesten Bürgermeister zu sein, wie fühlt sich das an?

Darüber habe ich mir noch nie Gedanken gemacht.

Anlernen bei westdeutschen Partnern

Erinnern Sie sich an den allerersten Tag im Rathaus?

Ich kann mich nur erinnern, dass ich sofort für eine Woche zum Anlernen in unseren niedersächsischen Partnerort Uetze geschickt wurde.

Was bewog Sie als Bauingenieur, 1990 in die Politik zu gehen – und sogar als Bürgermeister zu kandidieren?

Es gab wohl keinen anderen, der sich aus den von der BuW, der Bürgergemeinschaft unabhängiger Wähler Frohburg, vorgeschlagenen Kandidaten um das Amt gerissen hat.

Mal spekuliert: Wären Sie im Beruf geblieben, wo stünden sie heute?

Ich wäre genauso alt, und ich bin überzeugt, dass ich auch in anderen Bereichen der Investitionsvorbereitung und -durchführung in Verwaltungen oder in der Bau- oder Immobilienbranche eine Arbeit gefunden hätte. Viele meiner ehemaligen Arbeitskollegen dürften das bestätigen.

Foto vom größten Frohburger Fußballerfolg: Am 27. Mai 1990 wurde Frohburg Sieger in der Bezirksklasse Leipzig, Staffel 1, mit einem Punkt vor Geithain und mit den meisten Staffel-Toren. Wolfgang Hiensch (vorn, Mitte) trat wenige Tage später das Amt des Bürgermeisters an. Quelle: BSV Einheit

Lebenswerte Stadt, faszinierender Motorsport

Wie beschreiben Sie Frohburg?

Lebenswerte Stadt im Kohrener Land. Reizvolle Landschaft und Natur. Gute kleinstädtische Infrastruktur. Frohburger Dreieckrennen. Ich möchte nicht woanders wohnen.

Sie haben den Ruf eines Unduldsamen, eines Machers. Was treibt Sie an?

Als ehemaliger Maurer und Bauingenieur wollte ich immer etwas baulich verbessern und vor allem fertigstellen. Deshalb setze ich Ziele und bin unzufrieden, wenn etwas zu langsam geht oder mehr sich dafür engagieren, etwas zu verhindern als an Lösungen mitzuwirken.

Zur Galerie Bänder durchtrennen, Verträge unterzeichnen, Hände schütteln, Bierfässer anschlagen: Wolfgang Hiensch war in 30 Dienstjahren immer präsent, und sehr oft war eine Kamera in der Nähe.

„Meine Mitarbeiter tun mir manchmal leid“

Wer vorprescht, macht es denen an seiner Seite nicht immer leicht…

Mir tun meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen selbst manchmal leid. Aber ich habe immer wieder Ideen, Lösungsvorschläge oder etwas zu kritisieren. Meine Erfolge habe ich zu einem sehr großen Teil meinen zum Teil langjährigen Mitstreitern im Stadtrat und der Stadtverwaltung zu verdanken.

Ihr größter Erfolg?

Mich macht stolz, dass es in Frohburg gelungen ist, über 30 Jahre weitgehend parteiunabhängig Kommunalpolitik zu betreiben. Als ein ehemaliger Kommunalpolitiker und harter Kritiker meiner Vorschläge zum Rückerwerb der Flächen, auf denen heute das Wohngebiet An der Apfelwiese und das Bürgerzentrum am Markt stehen, mir nach Jahren sagte: „Wolfgang, Du hast dort eigentlich alles richtig gemacht!“ – da war das eine Genugtuung. Ich freue ich mich, dass viele heute noch zu mir halten. Genauso kann ich Kritikern in die Augen schauen, wissend, dass ich es nicht jedem Recht machen kann.

Hoffnung haben ist unverzichtbar

Das ernüchterndste Erlebnis?

Es gibt immer Höhen und Tiefen. Nicht alles kann gelingen. Was heute schmerzlich ist, könnte sich morgen ja zum Guten wenden. Man muss optimistisch bleiben, Hoffnung haben.

Die prägendste Begegnung?

Am Anfang meiner Amtszeit dachte ich, ich brauche unbedingt Unterstützung eines mit der Verwaltungsbürokratie vertrauten Beamten aus den alten Bundesländern. Soviel schlaflose Nächte wie nach dessen Einstellung hatte ich nie in meinem Leben. Glücklicherweise sind wir den Mann ohne größeren Schaden wieder los geworden. Ansonsten hätte ich wohl mein Amt 1991 niedergelegt. Wir haben uns dann auf die eigenen Kräfte und auf eine gewisse Naivität verlassen.

Besser machen statt besser wissen

Mitte 2022 ist Schluss. Die Zeichen stehen eher auf Krise als auf blühende Landschaft. Was wollen Sie noch reißen oder anstoßen?

Ich kann aber die ständigen Krisenszenarien in Deutschland nicht verstehen. Genauso wenig den ständigen Bezug auf Helmut Kohls „blühende Landschaften“. Nicht nur wir in Frohburg können beweisen, wie sich Ortsbilder seitdem vollkommen verändert haben. Leider wollen viele die Zustände von vor 1990 nicht mehr kennen. Natürlich stehen wir vor einer großen Herausforderung nach der Corona-Krise. Aber anstatt zu klagen, brauchen wir im Sinne von Uli Hoeneß Bessermacher statt Besserwisser. Das gilt für Politiker wie für Bürger. Ich hoffe, in den verbleibenden zwei Jahren nicht nur auf eine ausreichende Finanzausstattung der Kommunen, damit wir geplante Investitionen umsetzen können. Ich hoffe genauso, dass es für private Vorhaben Unterstützung gibt. Wir müssen selbst etwas unternehmen, wenn wir die Basis für eine erfolgreiche Stadtentwicklung schaffen wollen – dieses Bewusstsein muss wachsen.

Für den Nachfolger bleibt ab 2022 noch genug zu tun

Welche Herausforderung überlassen Sie ihrem Nachfolger als Prüfstein?

Ich möchte eine motivierte und geordnete Verwaltung übergeben. Deshalb traue ich das Amt auch Quereinsteigern oder Jüngeren zu. Man kann und muss mit den Aufgaben wachsen. Da unser nächster Finanzplanungs-Zeitraum bis 2025 reicht, dürfte er eine gute Basis sein. Herausforderungen wird es von Anfang an geben: den Bau der A-72-Anschlussstelle Frohburg, die Vollendung der Sanierung des Rittergutes Prießnitz, die Umnutzung des Kohrener Rathauses. In jedem Falle wird mit meinem Ausscheiden die Welt in Frohburg nicht untergehen.

Josef Rüddel ( CDU), Jahrgang 1925, war als Bürgermeister von Windhagen im Landkreis Neuwied mehr als ein halbes Jahrhundert im Amt, in Summe 56 Jahre - von 1963 bis 2019. Er gilt damit als der dienstälteste deutschlandweit. Der Sachse Werner Moser (Linke), der - erst in Pausitz, dann in Bennewitz - von 1970 bis zu seinem Tod 2007 Bürgermeister war, brachte es auf 37 Jahre. Der parteilose Peter Klepel in Mockrehna ( Nordsachsen) ist seit 1986 im Amt, also im 34. Jahr. Sachsen-Anhaltes dienstältester Bürgermeister war der Liberale Peter Kunert. Er wurde bereits im Mai 1990 zum Stadtoberhaupt von Querfurt gewählt, leitete die Geschicke der mehr als 1000-jährige Stadt allerdings nur bis 2015.

Von Ekkehard Schulreich