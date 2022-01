34-Jähriger steuert Internationales Gymnasium Geithain durch Corona-Zeit

Geithain

Dass Sebastian Roscher als Lehrer für Englisch und Geschichte am Internationalen Gymnasium nicht ausgelastet ist und deshalb auf längere Zeit amtierend die Leitung der Bildungseinrichtung übernimmt, geht an der Realität vorbei. Der 34-Jährige sprang ein für Schulleiterin Kristina Bode, die während ihrer Schwangerschaft pausieren musste. Jetzt genießt sie als junge Mutter von Theodor, geboren Anfang Januar, die Elternzeit. Roscher muss deshalb lehren und leiten unter einen Hut bringen. Selbst hat er Freude dabei, auch wenn Schule zu Corona-Zeiten eine besondere Herausforderung für alle ist.

Theodor heißt der Anfang Januar geborene Sohn von Kristina Bode. Quelle: privat

Im Dialog auf den Punkt kommen

„Aktiv kommunizieren, zuhören, andere Positionen ernst nehmen – sodass am Ende jeder ein Stück weit seine Interessen gewahrt sieht.“ Was Sebastian Roscher als sein pädagogisches Credo beschreibt, taugt mehr noch für seine Schulleiter-Tätigkeit, die er kommissarisch seit einem Dreivierteljahr inne hat.

Immerhin trägt er gemeinsam mit seinem Führungsteam, zu dem Nicole Prautzsch, Juliane Böhnisch und André Rüdiger gehören, Verantwortung für das Internationale Gymnasium samt Internationalem Wirtschaftsgymnasium, summa summarum 350 Schülerinnen und Schüler sowie 40 Lehrkräfte. Nicht zu vergessen die Eltern, die anderen Bildungseinrichtungen der Saxony International School gGmbH (SIS) sowie weitere Partner, zu denen intensive Kontakte gepflegt werden.

Das erste Corona-Abitur mit „durchgeboxt“

Roscher, aufgewachsen in Zwickau und zu Hause in Rochlitz, kam 2015 nach Geithain. Als Ingeburg Schmuck, Mit-Gründerin des nicht staatlichen Gymnasiums und prägende Schulleiterin, im Februar 2020 in die zweite Reihe trat und ein halbes Jahr später in den Ruhestand wechselte, wurde er Oberstufenberater.

„Es stand die Frage: Wer tritt in die großen Fußstapfen? Die auszufüllen, hatte nicht nur ich Ehrfurcht.“ Kristina Bode, damals 37, übernahm, was gleichzeitig einen Generationswechsel einleitete. Einen Monat später sorgte die Pandemie für eine Schulschließung. „Was dann folgte, war für uns alle ein großer Lernprozess“, sagt Roscher, der selbst maßgeblich „das erste Corona-Abitur durchboxen“ half.

Mit dem Schuljahr 2020/2021 wurde er stellvertretender Schulleiter. „In einer Zeit, wo die sich immer wieder ändernden Verordnungen einen Zwei-Wochen-Rhythmus vorgeben. Da ist es umso wichtiger, Verantwortung zu übernehmen“, findet er.

Digitale Lehrbücher werden erprobt

Digitales Lernen ist neben dem fremdsprachlichen Profil für die SIS-Schulen ein seit Jahren präferiertes Thema. „In den vergangenen zwölf Monaten haben wir da noch mal einen großen Schritt getan. Das kommt uns gerade in der Pandemie sehr zupass“, sagt Sebastian Roscher. Er meint nicht nur die Ausstattung der Unterrichtsräume mit Technik, sondern auch die der Schüler mit Laptops. Inzwischen werden in allen Klassenstufen und Fächern erste digitale Lehrbücher getestet. „Da sind wir beim Erproben.“

Unmittelbar vor dem Buß- und Bettag im letzten November gab es plötzlich ein halbes Hundert Corona-Infektionen in der Schule, waren einige Klassen nur noch zur Hälfte gefüllt, mussten Lehrer in Quarantäne. Roschers Leitungsteam musste entscheiden – und tat das, abgestimmt mit Schulträger und Kultusministerium: „Durch eine Teil-Schließung für anderthalb Wochen konnten wir das Infektionsgeschehen brechen.“ Während die Oberstufe in Präsenz blieb, gab es für die anderen – digital gestützt – häusliche Lernzeit. „Das Feedback der meisten war positiv.“

Lehren und Leiten fordern

Obwohl Schulleiter, steht der 34-Jährige beinahe täglich vor seinen Schülern. Er führt mehrere Grund- und Leistungskurse in Englisch und Geschichte und bereitet die Abiturienten auf ihre Prüfungen vor. Zu seinem Alltag gehören ebenso die Umsetzung aller pandemie-rechtlichen Bestimmungen wie die der Eckpunkte des Schulkonzeptes.

Nicht zu vergessen die Referendars-Ausbildung von Lehramtsstudenten, die Lehrerkonferenzen, die Elternratssitzungen, die Informationsveranstaltungen in der Paul-Guenther-Schule und der Narsdorfer Grundschule, Anfang Februar die Runden im Hause für die künftigen Fünftklässler und die Elftklässler des Wirtschaftszweiges. Roscher setzt Prioritäten, aber auch auf Gemeinsamkeit. „Ich denke, wir haben uns als Kollegium sehr gut gefunden.“

Ein Freiraum heißt Musik machen

Wobei der Mann, der gern lächelt – was hinter der Maske meist nicht zu sehen ist –, Schule zwar als Lebensaufgabe betrachtet, doch das Leben nicht allein darauf beschränkt. „Man muss sich bewusst Freiräume schaffen. Das ist Voraussetzung, dass ich einen guten Job machen kann.“ Seine Freundin, im Rettungsdienst ähnlich intensiv beruflich eingespannt, teilt diese Sicht. Zeit für Familie sei wichtig – und das Musik machen in mehreren Bands.

Zeit, die Roscher sehr gern auch Kristina Bode zugesteht. Wann sie in das Geithainer Gymnasium und an die Spitze der Schule zurückkehrt, hat sie noch nicht entschieden. Ihr Vertreter hält die Stellung. Und es ist überzeugend, wenn er sagt: „Es macht mir immer wieder Spaß.“

Lesen Sie auch

Von Ekkehard Schulreich