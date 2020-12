Der Landkreis Leipzig hat weitere Quarantäne-Verfügungen für Kitas und Bildungseinrichtungen erlassen. In der Gemeinde Lossatal musste die Oberschule mit über 500 Schülern komplett geschlossen werden. Weitere Fälle in Einrichtungen gibt es in Grimma, Großbothen, Otterwisch und Borna. Erstmals ist auch das Freie Gymnasium Borsdorf betroffen.