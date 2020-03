70 Jahre Eheglück: Letzter Breitenborner Bürgermeister Arno Zschille feiert Gnadenhochzeit

Rochlitz/Breitenborn

Die Girlande über dem Porphyrportal samt der Zahl 70 zeigt es an: In diesem Breitenborner Bauernhof ist ein besonderes Jubiläum zu feiern, das der Gnadenhochzeit. Ursula und Arno Zschille sind seit sieben Jahrzehnten ein Paar. Mit vielen Freunden und Bekannten aus dem Dorf wurde das am Wochenende schon mit einem Polterabend begangen in der alten Schule, wo sich einst Zschilles Bürgermeister-Amtsstube befand. Am Freitag kommt die Familie zusammen, zu der drei Töchter, vier Enkel und bald fünf Urenkel gehören.

Erst Brigadier, dann letzter Bürgermeister

„Kennen gelernt haben wir uns auf dem Tanzboden“, sagt der 91-Jährige. Es waren die hoffnungsvollen ersten Friedensjahre nach dem Krieg. Die Trauung fand in der Marienkirche im nahen Wickershain statt, woher Ursula (inzwischen 89) stammt. Schon bald zog das Paar gemeinsam in den Breitenborner Hof, den Zschilles seit Generationen bewirtschaften. Sie setzten diese Tradition fort, wenngleich unter genossenschaftlichem Vorzeichen. Er war als Brigadier der LPG für die Pflanzenproduktion zuständig, sie arbeitete im Stall und auf dem Feld. In der Wendezeit tauschte Arno Zschille den Acker gegen den Schreibtisch: Die Breitenborner und Wittgendorfer wählten ihn zum Bürgermeister. Das blieb er bis zur Eingemeindung des Dorfes nach Rochlitz, die zum ersten Januar 1995 vollzogen wurde. Zuvor war ein Versuch von Dörfern wie Narsdorf, Breitenborn und Obergräfenhain, sich zusammenzuschließen und ein ländliches Gegengewicht zu Städten wie Geithain und Rochlitz zu bilden, gescheitert.

Zusammen gehalten in guten wie in schweren Zeiten

Dass man im vergangenen Vierteljahrhundert gut gefahren sei mit Rochlitz, will der Jubilar nicht in Frage stellen. Die alte Schule, Sitz des Gemeindeamtes, wurde zu einem Haus der Dorfgemeinschaft. Hier trifft man sich, hier hat der Sportverein seine Heimstatt. Die Bürgermeister-Zeit liegt für Arno Zschille weit zurück. Dennoch freute er sich, dass der Rochlitzer Oberbürgermeister Frank Dehne es sich nicht nehmen ließ, persönlich zu gratulieren. Und dass die Breitenborner dem Jubelpaar eine Girlande zur Gnadenhochzeit wanden, ergänzt seine Frau und sagt: „Wir haben das gar nicht so populär gemacht. Aber es hat sich rumgesprochen.“ Ein Jubiläum, das in den Augen von Tochter Katrin Huth auf jeden Fall ein Grund ist zu feiern: „Über Höhen und Tiefen hinweg haben die beiden gut zusammen gehalten. Das ist etwas Besonderes.“

Von Ekkehard Schulreich