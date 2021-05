81-jährige Fahrradfahrerin bei Penig verletzt

Penig

Am Montag kamen sich auf der Bundesstraße 175 im Peniger Ortsteil Obergräfenhain eine 81-jährige Radfahrerin und ein 62-jähriger Motorradfahrer bedrohlich nahe. Ein Zusammenstoß konnte zwar vermieden werden, die Fahrradfahrerin verletzte sich dennoch.

Sowohl die 81-Jährige als auch der 62-jährige Mann waren laut der Polizeidirektion Chemnitz gegen 14.15 Uhr auf der Narsdorfer Straße in Richtung Penig unterwegs. Auf Höhe der Einmündung Windmühlenstraße bog die Radfahrerin dann plötzlich und ohne vorangegangenes Handzeichen nach links ab. Zeitgleich aber wurde sie von dem Motorradfahrer überholt.

Zu einer Kollision der beiden kam es nicht, dennoch geriet die 81-Jährige ins Schlingern und stürzte. Nach gegenwärtigem Kenntnisstand zog sie sich dabei leichte Verletzungen zu. An dem Fahrrad und am Motorrad entstand laut Polizei ein Sachschaden in Höhe von etwa 150 Euro.

Von LVZ/tnh