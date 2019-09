A 72: Landesdirektion Sachsen lehnt Lärm-Messung in Frauendorf ab

Frohburg/Frauendorf

Maßstab für Lärm ist nicht eine Messung und schon gar nicht das gereizte Ohr: Gerichtsfestes Kriterium ist eine Berechnung. Mit diesem Argument weist die Landesdirektion Sachsen eine Bitte der Stadt Frohburg zurück, an der Autobahn 72 in Frauendorf Lärmmessungen vorzunehmen. Die aber fordern von den Fahrgeräuschen genervte Anwohner. In ihren Ohren ist die Lärmschutzwand, die das Dorf abschirmen soll, erheblich zu kurz. Seit Jahren schon bemüht sich eine Gruppe Engagierter, Nachbesserungen zu erreichen. Sogar beim Sachsen-Gespräch von Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU) im Frühjahr brachten sie das Thema aufs Tapet. Ergebnis: keines.

Eine längere Wand würde helfen

„Die brauchen doch nur die Wand zu verlängern. Dann wäre vielen geholfen, und die Sache wäre geritzt“, sagt Bernd Werrmann, der mit seiner Frau Bärbel unmittelbar an der Trasse wohnt. Rund die Hälfte der knapp 350 Frauendorfer, schätzt er, litten unter dem Geräuschpegel, den vor allem die LKW auf der Autobahn verursachten. Am höchsten seien die Geräusche, wenn die Laster in den Bereich der Lärmschutzwand hinein führen oder ihn verließen. Werrmanns sind auch formal noch stärker betroffen, denn sie wohnen – obwohl es nur dieses eine Gebäude ohne Gewerbe gibt – in einem Mischgebiet, in dem der Pegel höher sein darf als in reinen Wohngebieten.

Zweiter Schritt wurde nicht gegangen

„Wir haben schon damals 2006 beim Erörterungstermin klargemacht, dass die Lärmschutzwand allein nicht reicht“, sagt Ingo Müller, wohnhaft unmittelbar am Dorfrand und einer derjenigen, die damals im Zuge des Planfeststellungsverfahrens ihre Einwände geltend machten. Weil alle Versuche, nachträglich Nachbesserungen zu erreichen, nicht fruchteten – weder im Kontakt zu den Genehmigungsbehörden noch zur Politik auf mehreren Ebenen – studierte Müller jetzt das 200 Seiten umfassende Protokoll der damaligen Anhörung. Und fand darin Aussagen, die nach seiner Auffassung die Forderung der Frauendorfer klar untermauert. Der Vertreter der Landesdirektion plädiert dafür, über den geplanten aktiven Schallschutz hinaus einen zweiten Schritt zu gehen. Ziel: „die Lärmimmissionen, die sie hören, weitestmöglich“ absenken. Man sollte den Autobahn-Bauer Deges bitten, „dass zusätzlich… noch mal vorgelegt wird eine Berechnung, eine aktive Schallschutzmaßnahme, die ein(en) weitergehenden Lärmschutz um 2 dB (A) mindestens erreicht, und hätte dazu gern noch einmal eine Kostenabschätzung…“

In die Entscheidungsphase platzte Korruptionsfall

Das damalige Planfeststellungsverfahren, das 2008 mit der Baugenehmigung endete, fällt in die Zeit, da Korruptionsvorwürfe im Zusammenhang mit dem Bau der A 72 im Chemnitzer Raum öffentlich wurden. Um Betrug und Bestechlichkeit in großen Stil ging es und um Millionen-Schäden. „Wer will es uns verdenken, wenn wir da Zusammenhänge herstellen“, sagt Ingo Müller: „Es ist doch nicht auszuschließen, dass wegen dieser Geschichten das Geld nicht mehr reichte für dem Lärmschutz unseres Dorfes.“ Dass der Verkehrsstrom und damit der Lärm weiter anschwillt, wenn die A 72 bis zur A 38 südlich von Leipzig endlich durchgängig befahrbar ist, liegt für Werrmann, Müller & Co. auf der Hand. Bis dahin wollen sie Nachbesserungen erreicht haben.

Landesdirektion : Messung hätte keine Substanz

Doch es sieht schlecht aus. Noch nicht einmal das Verkehrsaufkommen des Prognosejahres, das der Lärmberechnung im Genehmigungsverfahren zugrunde liegt, ist aus Sicht der Landesdirektion heute erreicht. So steht es in einem aktuellen Brief der Behörde an das Frohburger Rathaus. Ganz abgesehen davon: Nicht Messungen, sondern einzig und allein Berechnungen führen „zu zuverlässigen und nachprüfbaren Ergebnissen, die in aller Regel für die Betroffenen günstiger sind als die von Ihnen vorgeschlagenen, über einen kurzen Zeitraum durchgeführten Lärmmessungen“. Die Rechtssprechung erkenne deshalb solche Messungen nicht an, „den Betroffenen wäre somit nicht geholfen“.

Eine Mauer aus Beton am Dorfrand

Wie man ihnen zu helfen bereit sei, dazu kein Wort. 58 Jahre nach dem Bau der Berliner Mauer hat Ingo Müller in diesem Sommer sein Grundstück mit einer hohen Beton-Palisade eingefriedet. Das Bollwerk fällt ins Auge, wenn man sich dem Dorf von der Autobahn her nähert. Ein eher verzweifelter Schritt zum Selbstschutz, denn den Geräuschpegel von der Autobahn senkt die Mauer kaum. Schon gar nicht kann sie die verlorene Lebensqualität zurück geben, die ein Schlafen bei offenem Fenster darstellt: „Wir lassen die Fenster zu. Und das auf dem Dorf, in einem so heißen Sommer.“

Von Ekkehard Schulreich