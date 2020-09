A 72 mit Anschlussstelle Frohburg – ein Vorhaben mit Fragezeichen

Frohburg

Bis 2025 soll Frohburg einen unmittelbaren Anschluss an die Autobahn 72 bekommen. Diese Jahreszahl steht in den Dokumenten zum Neubau der Bundesstraße 7 nördlich der Stadt. Beide Vorhaben gehören zusammen. Doch Baurecht gibt es nicht. Das aufwendige Genehmigungsverfahren läuft und läuft. Frohburgs Bürgermeister Wolfgang Hiensch (BuW) ist dabei, ungeduldig zu werden: Wer den Termin 2025 ernst meine, müsse bald aus der Kurve kommen. Auf der jüngsten Sitzung des Stadtrates machte er seinem Unmut Luft.

Landesdirektion wartet auf Zuarbeiten der Deges

„Im Planfeststellungsverfahren B 7 n nördlich von Frohburg erwarten wir nach wie vor die Erwiderungen des Antragstellers, der DEGES Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH, auf die Stellungnahmen und Einwendungen“, sagt Mandy Peschang, die stellvertretende Pressesprecherin der Landesbehörde. Die Deges habe wiederholt betont, dass aufgrund der teilweise schwierigen inhaltlichen Probleme und der hohen Anzahl der Einwendungen der Arbeits- und Zeitaufwand hoch sei. „Als Planfeststellungsbehörde sind wir darauf angewiesen, dass der Vorhabenträger sich qualifiziert zu den Stellungnahmen und Einwendungen äußert.“ Wann der Beschluss zum Baurecht vorliege, könne sie nicht seriös prognostizieren.

Deges muss zusätzliche Gutachten machen lassen

Dass viel abzuarbeiten sei, bestätigt Lutz Günther von der Deges-Pressestelle der LVZ. Es gehe um Altbergbau, um die Gründung der Brückenwiderlager, die Tragfähigkeit des Untergrunds im Bereich des Straßendammes, Hydrologie und anderes. Ehe man sich positionieren könne, „müssen weitere Baugrund-Erkundungen durchgeführt werden. Die Bohrarbeiten wurden ausgeschrieben und werden im vierten Quartal 2020 beginnen.“ Ergebnisse erwarte man Anfang 2021. Auf deren Grundlage stimme man sich mit den Einwendern ab. „Aussagen zum Baubeginn lassen sich erst treffen, nachdem Baurecht vorliegt“, so Günther. Falls Klagen gegen den Beschluss eingereicht würden, schiebe sich ein Baubeginn weiter hinaus.

Bürgermeister hat viele Fragen

Aussagen, die Bürgermeister Wolfgang Hiensch nicht befriedigen können. Er hat deshalb dem zuständigen Referatsleiter in der Landesdirektion einen Brief geschrieben. Darin will er außerdem das wissen: Beharrt man auf der alten B 95 im Bereich der neuen B 7 auf zwei Ampelkreuzungen – oder erfüllt man die Forderung der Kommune nach einem Kreisverkehr?

Von Ekkehard Schulreich