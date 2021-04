ADFC-Test: Wie Radfahrer Borna bewerten

Borna

Wer in Borna mit dem Fahrrad unterwegs ist, hat es nicht immer leicht. Es gibt aber auch Orte, in denen sich die Situation für Pedalritter noch schlechter darstellt. Das ist das Fazit des Fahrradklima-Tests des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) für die Wyhrastadt. Der ADFC hatte im vergangenen Jahr erneut die Radfahrfreundlichkeit in deutschen Groß-, Mittel- und Kleinstädte untersucht. Borna erhielt dabei in der Gesamtbewertung die Note 4,1. Die Stadt liegt damit in der Klasse der Orte mit weniger als 20 000 Einwohnern im Bundesgebiet auf Rang 296 von insgesamt 418 Kommunen.

Radfahrer kommen gut ins Bornaer Stadtzentrum

Unter den 25 sächsischen Städten dieser Größenordnung liegt Borna auf Platz 14 – und damit genau dort, wo es bereits bei der letzten ADFC-Erhebung im Jahr 2018 einrangiert war. Gut bewertet werden bei der Untersuchung die Möglichkeiten für Jung und Alt, mit dem Rad zu fahren, die Erreichbarkeit des Stadtzentrums sowie der Umstand, dass sich in der Stadt recht zügig fahren lässt. Im Vergleich zu anderen Kommunen kommt die Stadt auch bei Mitnahmeangeboten für Räder im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) sowie der Kontrolle von Falschparkern auf Radwegen gut weg. Bemängelt werden hingegen die Breite der Radwege, die Werbung fürs Radfahren sowie das Fehlen öffentlicher Fahrräder.

49 Prozent: Radfahren in Borna macht Spaß

Der Aussage, dass in Borna Radfahren mehr oder weniger Spaß macht, stimmen 49 Prozent der Befragten zu. 43 Prozent aller Radfahrer sehen sich als Verkehrsteilnehmer akzeptiert. Eine Mehrheit (76 Prozent) erklärt, dass in Borna alle Altersklassen Fahrrad fahren, egal ob alt oder jung.

Radwege im Winter besser räumen

Handlungsbedarf sehen die Teilnehner der ADFC-Erhebung beim Engagement der Stadt für den Radverkehr. Dass dafür in jüngster Zeit besonders viel getan wurde, sehen nur 21 Prozent der Befragten so. Viel zu sehr sehe die Kommune auch darüber hinweg, dass Autos auf Radwegen parken. Das gaben 58 Prozent der Teilnehmer an der Erhebung an. Verbesserungsbedarf sehen sie außerdem bei der regelmäßigen Reinigung der Radwege, der Abstimmung der Ampelanlagen auf Radfahrer sowie der Räumung von Radwegen im Winter.

Sichere Abstellmöglichkeiten fehlen

Weitere Ergebnisse der Umfrage: Es fehlt an komfortablen und sicheren Abstellmöglichkeiten sowie an Einbahnstraßen, die in der Gegenrichtung für den Radverkehr freigegeben sind. Und fast alle Befragten sind sich einig darin, dass es nicht möglich ist, öffentlich zugängige Leihfahrräder einfach, zuverlässig und preisgünstig zu bekommen.

Oberbürgermeisterin sieht Handlungsbedarf

Das ist allerdings auch nicht Aufgabe der Stadt, macht Oberbürgermeisterin Simone Luedtke (Linke) klar. Zugleich räumt sie ein, „dass wir als Stadt Handlungsbedarf in Sachen Radverkehr haben“. Sie verweist auf eine konkrete Verbesserung, wenn der Radweg an der Leipziger Straße komplett fertig gestellt ist. Das soll Ende des Jahres passiert sein. Zudem werde es am Bahnhof nach dem Umbau des Busplatzes mehr Platz für Fahrräder geben.

Nur geringes Interesse in Borna

Der ADFC erhebt aller zwei Jahre, wie es um die Möglichkeiten von Radfahrern in den deutschen Kommunen steht. In Borna scheint das Thema allerdings nur von bedingtem Interesse. Insgesamt 68 Bürger beteiligten sich an der Umfrage. Dabei hatte allein Carlo Hohnstedter, ein engagierter Stadtrat (SPD), 500 Fragebögen verteilt.

Von Nikos Natsidis