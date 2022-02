Ab Mai: Hängt Baustelle Schulstraße Teile des Kohrener Landes ab?

Frohburg/Kohren-Sahlis

Gebaut werden sollte die Straße, die Kohren-Sahlis und Rüdigsdorf verbindet, schon, als Corona noch kein Begriff war für eine weltumspannende Infektion. Doch Landkreis und Stadt mussten die Pläne 2018/2019 auf Eis legen, weil das Land Sachsen keine Fördermittel gab. Anno 2022 hat sich der Wind gedreht.

Nun gibt es Geld, wenngleich weniger. Und es soll losgehen. Doch mit einer viele Monate dauernden Vollsperrung haben Freizeit-Anbieter im Kohrener Land ein Problem. Sie fürchten, bereits pandemie-gebeutelt, neuerliche Umsatz-Einbrüche.

Bürgermeister: Details sind noch zu klären

„Über Details zur Bauausführung geht es heute noch nicht“, sagte der Frohburger Bürgermeister Karsten Richter (CDU) am Donnerstagabend auf der Sitzung des Stadtrates. „Die werden wir mit dem Landkreis besprechen, denn der ist der Bauherr.“ Die Baumaschinen sollen im Mai anrollen. Dann wird die Schulstraße zwischen dem Abzweig nach Gnandstein und dem Ortseingang Rüdigsdorf in mehreren Abschnitten zur Großbaustelle.

Die Straße ist viel befahren, nicht nur, weil an ihr die Grundschule Kohren-Sahlis liegt. Sie ist auch eine wichtige Verbindung zwischen Kohren und den südlichen Ortsteilen sowie dem von Ausflüglern frequentierten Lindenvorwerk und dessen Umfeld mit Gastronomie und Freizeitangeboten wie dem „Irrgarten der Sinne“.

Der erste Bauabschnitt von Kohren aus bis zur Schule wird laut der Planung bis zu den Sommerferien gestemmt, sagte Richter. Dem Wunsch des Ortschaftsrates, vor dem Start eine Einwohnerversammlung einzuberufen, soll entsprochen werden.

Ortsvorsteher: Gute Ausschilderung wichtig

„Eine feine Sache, dass das endlich in Angriff genommen wird“, sagte Stadtrat Siegmund Mohaupt (CDU), zugleich Ortsvorsteher und letzter Bürgermeister von Kohren-Sahlis. Dass der Ausbau vor einem knappen halben Jahrzehnt noch abgeblasen worden war, habe man sehr bedauert.

Wichtig sei aber, auf den Tourismus Rücksicht zu nehmen, denn die Anbieter „haben seit Corona ohnehin zu kämpfen“. Mohaupt plädierte dafür, Umleitungen so auszuschildern, dass auf die Ausflugsziele klar hingewiesen wird. Der Bürgermeister sagte zu, genau das mit dem Landkreis zu besprechen.

Blick auf den „Irrgarten der Sinne“. Quelle: LVZ

„Irrgarten“-Chef fürchtet um Gäste

„Mir stellen sich die Nackenhaare auf, wenn ich höre, dass bis 2024 gebaut werden soll“, sagte „Irrgarten“-Betreiber Jörg Günther nach der Ratssitzung, die er als Zuschauer verfolgt hatte. Die touristischen Ziele müssten klar und deutlich an den dann offenen Zufahrtsstraßen ausgewiesen werden. Wenn die Baustelle dann in Rüdigsdorf an die Kreuzung heranrückt, müsse dort eine Ampel hin, damit eine Durchfahrt Richtung Linda und Neuhof offenbleibt – auch für Rettungsdienst und Feuerwehr.

Günther sagte, er erwartet, dass sich der Bürgermeister – zugleich Vorsitzender des Tourismusvereins Borna und Kohrener Land – nachdrücklich für die Freizeit-Anbieter einsetzt. „Tourismusförderung ist Wirtschaftsförderung – daran werden wir ihn messen.“

Frohburger Kosten mehr als verdoppelt

Im Stadtrat ging es an diesem Tag lediglich um Grundsätzliches, um die Finanzierung nämlich. Da der Freistaat die Förderquote senkte, muss Frohburg deutlich mehr zahlen: 192 000 Euro statt 78 000 Euro. Das Parlament stimmte zu, dass die höhere Summe im Haushalt 2023/2024 vorgesehen wird.

In das Bauvorhaben ist auch der Abwasserzweckverband Wyhratal eingebunden, der Kanalleitungen verlegt. Die Kommune ist mit einem durchgehenden neuen Gehweg beteiligt. Zudem will sie dank Leader-Förderung die Straßenbeleuchtung erneuern.

Von Ekkehard Schulreich