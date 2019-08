Geithain

Der Baufortschritt beim Ausbau der Eisenbahnstraße (B 7) in Geithain hat erhebliche Konsequenzen für die innerörtlichen Verkehrsströme. Bedingt durch den Beginn des zweiten Bauabschnittes dort wird den Autofahrern jetzt die Möglichkeit gegeben, die Robert-Koch-Straße und die Louis-Petermann-Straße als Umgehung für diese Baustelle des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr zu nutzen.

„Dass das für Anwohner und Fahrzeugführer einige Erschwernisse mit sich bringt, ist uns bewusst. Wir können da nur um Verständnis bitten“, sagt Bürgermeister Frank Rudolph (UWG). Es gebe nicht viele Möglichkeiten, um den innerörtlichen Verkehr durch die Stadt zu lenken.

Im Umfeld des Ärztehauses gelte jetzt vorübergehend ein Halteverbot, um zu ermöglichen, dass Autos im Begegnungsverkehr die schmale Straße überhaupt nutzen können. Dass dieses Verbot und der Wegfall sonst intensiv genutzter Parkplätze ein Problem für viele vor allem Ältere darstelle, dessen sei man sich in der Stadtverwaltung durchaus bewusst.

Unterführung für Fußgänger und Radfahrer

Ab Mittwoch kommt zu weiteren Einschränkungen für den fließenden Verkehr. Dann wird das Stadttor, während des Straßenbaus für Autos stadteinwärts geöffnet, geschlossen. Grund sind Fassadenarbeiten an dem denkmalgeschützten Gebäude. Für die Putz- und Malerarbeiten müsse ein Gerüst gestellt werden, so Rudolph: „Aus Sicherheitsgründen ist eine Vollsperrung nötig.“

So lange das Gerüst montiert wird, dürfen auch Radfahrer und Fußgänger das Tor nicht nutzen. „Um aber während der Baumaßnahme, die am 19. August beginnen soll, für Fußgänger und Radfahrer das Tor passierbar zu belassen, wird eine Unterführung gebaut.“ Als Bauzeit sind sechs Wochen veranschlagt, sodass Anfang Oktober die Arbeiten beendet sind und der Verkehr wieder rollen kann. Rudolph: „Gerade rechtzeitig, denn ab diesem Zeitpunkt beginnen die Bauarbeiten in der Schillerstraße – unter Vollsperrung.“

Von es