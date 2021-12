Abgesagte Märkte bringen Geithainer Tierpark in große Not

Geithain

Gerade in den Wochen vor Weihnachten kommt dank Aktionen und Spenden üblicherweise noch einmal Geld in die Kasse des Geithainer Tierpark-Vereins. Doch zu Corona-Zeiten ist das anders. Die Weihnachtsmärkte in Geithain und Bad Lausick sind, neben alle anderen, abgesagt, die Benefiz-Veranstaltung der Mundartbühne Borna ist auf das kommende Jahr verlegt.

Das bringt den kleinen Verein, der sich um 42 Tiere kümmern muss, in Not. Ganz abgesehen davon, dass die noch immer gültige Schließungsverfügung die Stimmung drückt.

Thomas Muhl: Wir hatten alles vorbereitet

Von einem Desaster spricht deshalb Vereinschef Thomas Muhl. „Es war seitens des Vereins alles vorbereitet, um auf dem Weihnachtsmarkt Glühwein und Roster zu verkaufen. Wir hofften, dadurch wie in der Vergangenheit eine vierstellige Summe einzunehmen. Doch leider bleiben wir auf den Kosten für eigens angeschaffte Thermobecher und für die Gesundheitspässe sitzen.“ All das verschärfe die prekäre Lage des Tierparks.

Die Thüringer Waldziegen und weitere Zöglinge im Tierpark Geithain benötigen Unterstützung. Quelle: Bert Endruszeit

Unternehmen und Bürger helfen

„Wir rufen Bürger, Unternehmen sowie unsere Paten und Spender der Vorjahre auf, uns, bitte, weiterhin zu unterstützen“, sagt Vereinsvize Thomas Lang. Erste Reaktionen gab es bereits von Geithainer Firmen sowie Privatleuten.

Einen Dauer-Patenauftrag schloss das Reisebüro Keller ab. Mit 150 Euro half Monja Lolies-Öhrlein vom Blumengeschäft „Blütenwerk by Monja“, und 100 Euro kamen von der Sanitärtechnik Steinhardt. Die Bewohnerin eines Bornaer Pflegeheims hat die Freude, die ihr der kleine Tierpark brachte, nicht vergessen, und übergab dem Verein eine beachtlichen Geldbeitrag.

Bitte um weitere Unterstützung

„Wir würden uns freuen, wenn es in der Vorweihnachtszeit weitere Spenden gäbe, bisherige Patenschaften aus dem Jahr 2020 verlängert und neue abgeschlossen würden, zumal wir ja auch 2022 einiges an Verbesserungen im Tierparkgelände vorhaben“, ergänzt „Technikdirektor“ Richard Seidel.

Für Lama-Dame „Schoko“ wird eine Patin, ein Pate gesucht. Quelle: Bert Endruszeit

Sobald ein Betrag auf dem Konto Tierpark Geithain bei der Sparkasse Leipzig (IBAN: DE63 860 555921100175500) eingegangen sei, werden eine aktualisierte beziehungsweise neue Patenschaftsurkunde sowie – wenn gewünscht – eine Spendenbescheinigung ausgestellt.

Von es