Nach Erklärungen für den Wahlausgang wurde am Montag an der Mulde gesucht. CDU-Bewerber Svend-Gunnar-Kirmes hatte hier denkbar knapp die Nase vorn. Nur 0,4 Prozentpunkte Unterschied gaben den Ausschlag für den Gewinn des Direktmandates. Warum der Zweitplatzierte Jörg Dornau (AfD) dennoch in den Landtag einzieht.