Abriss des Jahnshainer Gasthofes verzögert sich weiter

Frohburg/Jahnshain

Dass der Jahnshainer Gasthof, samt Saal 1890 errichtet, nicht mehr zu retten ist, darüber sind sich die Stadt Frohburg und das Land Sachsen einig. Es muss etwas passieren – die Fragen sind nur: was, wie und wann. Dabei schien man sich vor Monaten über die Strategie einig. Der Freistaat als Eigentümer würde den Gasthof abreißen, die Kommune die Brache unter Einbeziehung eines Nachbargebäudes entsiegeln und herrichten. Doch auf den im August 2019 eingereichten Förderantrag erhielt Frohburg bisher lediglich eine Eingangsbestätigung der Sächsischen Aufbaubank.

SIB: Über Lasten wird noch verhandelt

Die Einigung über den Abriss des Gasthofes stellt Alwin-Rainer Zipfl, Sprecher des Sächsischen Immobilien- und Baumanagements (SIB), nicht in Frage. „Voraussetzung für den Abriss ist, dass die Stadt Frohburg Grundstückseigentümerin wird. Dies wiederum setzt voraus, dass Grundschulden und Hypotheken, die auf dem Grundstück lasten, vorher geklärt und gelöscht werden.“ Dabei handelt es sich um rund eine halbe Million Euro. Der Staatsbetrieb verhandele deshalb mit den Gläubigern und stehe mit der Stadt Frohburg in Kontakt, so Zipfl. „Die Bereinigung der Belastungen im Grundbuch ist aufwändig und wird daher noch etwas Zeit in Anspruch nehmen.“ Er geht davon aus, dass der Abriss erst 2021 möglich sein werde.

Anzeige

Jahnshainer hoffen auf Abriss

Dass es so kommt, hoffen Wolfgang Hiensch und auch viele Jahnshainer, die mit dem Gasthof zwar viele schöne Erinnerungen verbinden, die das mit blauen Schutznetzen verhängte Haus aber inzwischen als einen Schandfleck empfinden. Wie stark baufällig es sei, habe man kürzlich erst bei einem erneuten Ortstermin festgestellt, so der Bürgermeister, als eine Decke eingebrochen war. „Wir stehen zu unserer Verpflichtung“, sagt er und meint die lastenfreie Übernahme des Grundstücks nach dem Abriss und dessen Herrichtung, die rund 200 000 Euro kosten soll – bei einer Förderquote von 90 Prozent. Der Gasthof im Eigentum der Gemeinde Jahnshain wurde 1991 an den damaligen Pächter verkauft. Der verließ den Ort 2001 und ist inzwischen verstorben. Die überschuldete Immobilie fiel an den Freistaat.

Weitere LVZ+ Artikel

Bürgerverein JaLiMeu baut gegenüber Domizil aus

Im Bürgerverein JaLiMeu, der die alte Schule schräg gegenüber Stück für Stück zu einem Haus für die drei Dorfgemeinschaften Jahnshain, Linda und Meusdorf machen will, hofft man insgeheim, das eine oder andere Erinnerungsstück aus dem Gasthof noch retten und in das neue Projekt integrieren zu können. Für ihr Vorhaben einer Bauhütte räumten sie bei einem Ideen-Wettbewerb der sächsischen Landesregierung den mit 25 000 Euro dotierten Hauptpreis ab.

Von Ekkehard Schulreich