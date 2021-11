Absage zurückgenommen: Bürgermeister will Weihnachtsmarkt in Frohburg

Frohburg

Die Absage des Frohburger Weihnachtsmarktes durch den Gewerbeverein in der vergangenen Woche betrachtet Bürgermeister Wolfgang Hiensch (BuW) nicht in Stein gemeißelt. Zwar hatte die Vereinsführung zuvor mit dem Rathaus gesprochen. Doch der Stadtchef sagt nun: „Wir wollen das Handtuch nicht zu zeitig werfen. Uns liegt daran, am dritten Advent einen Markt durchzuführen – und wenn es zum Schluss nur einige Glühwein-Buden sind.“

Veranstaltungen in Frohburg und Kohren

Die Kommune sei bereit, die Verantwortung für den Frohburger Markt zu übernehmen. Vorgesehen ist er, wie gewohnt, am dritten Adventswochenende, 11./12. Dezember. Das gelte ebenso für den Markt in Kohren-Sahlis, der bereits am 27. November, dem Vortag des ersten Advents, traditionell auf dem Pfarrhof stattfinde. In Kohren, so Hiensch, lässt sich zudem eine Einlasskontrolle entsprechend der dann gültigen Regelungen relativ leicht handhaben. Dabei würde die Stadt auch die Organisatoren um Heimvolkshochschule, Kirchspiel und Vereine unterstützen.

Der Bürgermeister wirbt dafür, mit Blick auf Frohburg mindestens die Neufassung der Corona-Bestimmungen nach dem 25. November abzuwarten, ehe man endgültig über Durchführung oder Absage entscheide.

Gewerbeverein: Mit 2-G-Regeln nicht machbar

In der Vorwoche hatten Sven Christianus, Chef des Gewerbevereins noch gesagt: „Weder die Stadt als Schirmherr noch wir als Gewerbeverein können den Kopf hinhalten in dieser neuen Situation.“ Ein Weihnachtsmarkt unter 2-G-Bedingungen sei „finanziell und personell nicht machbar“. Der ins vorherige Gespräch wohl nicht involvierte, weil Ende November ausscheidende Rathauschef sieht das offenbar anders.

Von es