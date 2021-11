Abschied vom Stadtrat: Frohburgs Bürgermeister gibt Spende an Verein weiter 

Frohburg

Die Weihnachtsmärkte in Frohburg und Kohren-Sahlis abzusagen, zählte am Donnerstag zu den letzten schweren Entscheidung von Wolfgang Hiensch (BuW). Der Frohburger Bürgermeister, der am 26. November seinen letzten Arbeitstag hat, leitete am Abend letztmals eine Sitzung des Stadtrates. Diese gehörte zu den kürzesten seiner Amtszeit, dauerte in Minuten gerade so lange wie seine Zeit als Stadtoberhaupt in Jahren.

Seit dem Sommer 1990 war Hiensch immer wieder und unangefochten als Bürgermeister gewählt worden. Zum Abschied, dem auf dem Rang des Bürgerzentrums nur ein einziger Besucher (!) beiwohnte, beließ er es bei wenigen Worten.

Mehr als 4000 Beschlüsse in 31,5 Jahren

„Im nächsten Jahr entscheide ich mich, wofür ich mich künftig als normaler Bürger einsetzen will“, sagte der 65-Jährige. Auf den Ruhestand freue er sich „in der Gewissheit, auch in Zukunft aufrecht durch Frohburg gehen und allen Frohburgern ins Gesicht schauen zu können“. Ausdrücklich dankte er allen Stadträten für eine „überwiegend gute Zusammenarbeit, langjährige Unterstützung und vor allem Vertrauen“.

Besondere Anerkennung zollte er den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf allen Ebenen der Verwaltung. Ohne deren Unterstützung wäre es kaum möglich gewesen, in all den Jahren mehr als 4000 Beschlussvorlagen ins Parlament ein- und „zu über 99 Prozent mehrheitlich“ durchzubringen. Der Vertrauensbonus, den er genossen habe, möge auch für seinen Nachfolger Karsten Richter (CDU) gelten. Der Frankenhainer übernimmt am 1. Dezember die Geschäfte im Rathaus.

Blumen und Bier zum Abschied

Der „Neue“ ergriff am Donnerstagabend das Wort im Namen aller Parlamentarier. „Du hast über drei Jahrzehnte Deine Heimatstadt geprägt mit Herzblut und mit ganz viel Engagement“, sagte Richter. Ein Blumenbukett gab es ausdrücklich für Wolfgang Hienschs Frau, die ihm über die Jahre den Rücken freihielt. Hiensch, passionierter Radfahrer und Fußball-Fan von BSV Einheit Frohburg und RB Leipzig, erhielt eine Trinkflasche der Roten Bullen und ein paar Flaschen Kräcker-Bier.

Da der scheidende Bürgermeister sich statt möglicher großer Geschenke Spenden für verschiedene Bauprojekte, etwa die Sicherung des 150 Jahre alten Bahnhofs, erbeten hatte, hatte auch der Stadtrat gesammelt. Für die Verwendung dieser rund 500 Euro äußerte Hiensch die spontane Idee: „Dem Verein Bauernrathaus Prießnitz hatte ich beim Tag der offenen Tür im September zugesagt, mich um eine Porphyrstufe für den Eingang zu kümmern. Das war schwerer, als gedacht. Jetzt habe ich eine – und kann sie auch bezahlen.“

Von Ekkehard Schulreich