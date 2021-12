Abwasser-Kosten beim VVGG ab 2023: Bad Lausicker Stadtrat hat  Fragen

Bad Lausick

Öffentlich-rechtlich oder privatrechtlich: Mit welcher Art Verträgen fahren die Kunden des Versorgungsverbandes Grimma-Geithain (VVGG) ab 2023 besser? – Diese Frage haben die Parlamente aller Mitgliedskommunen zu entscheiden, ehe die Verbandsversammlung am 15. Dezember die Weichen neu stellt. Welche Variante rein finanziell günstiger ist, hängt maßgeblich davon ab, ob man in einem Privathaushalt lebt oder Unternehmer ist. Im Bad Lausicker Stadtrat kam man nicht unter einen Hut. Die Entscheidung wurde vertagt. Bürgermeister Michael Hultsch (parteilos) zog deshalb die nächste Sitzung auf den 9. Dezember vor.

Umsatzsteuer-Befreiung endet 2023

Egal ob Wasserbezug oder Abwasserentsorgung: Seit 2011 erhebt der Versorgungsverband privatrechtliche Entgelte. Für Wasser werden sieben Prozent Umsatz- oder Mehrwertsteuer fällig. Dagegen, erläutert Geschäftsführer Lutz Kunath auf LVZ-Nachfrage, „gilt die Abwasserbeseitigung nach den steuerrechtlichen Vorschriften im Rahmen der Ausübung öffentlicher Gewalt als Daseinsfürsorge. Die erbrachten Leistungen sind umsatzsteuerfrei“. Noch.

Denn ab 2023 wird auch hier Umsatzsteuer fällig, „wenn diese Leistungen auf privatrechtlicher Grundlage ausgeübt werden. Diese Pflicht besteht nicht, wenn das Benutzungsverhältnis öffentlich-rechtlich ausgestaltet ist“. Das heißt: Alles zu belassen, wie es aktuell ist, beschert Mehrkosten für private Kunden, bringt aber Ersparnis für Firmen, die vorsteuerabzugsberechtigt sind.

Bürgermeister und Verbandschef für Wechsel

So weit, so klar. „Wir fühlen uns als kommunaler Verband, der sich aus den Geldern seiner Kunden finanziert, unseren Kunden verpflichtet“, sagte Michael Hultsch, Bürgermeister und zugleich Vorsitzender des Versorgungsverbandes, in der Ratssitzung. Deshalb empfehle er, das System zu wechseln – hin zu Gebühren und Gebührenbescheiden.

„Ich bin schon ziemlich erstaunt“, konterte das Udo Goerke (CDU). Schließlich habe der Verbandsgeschäftsführer, als er im Juli dem Parlament Vorteile und Nachteile umriss, dafür plädiert, alles zu belassen, wie es ist. Der geringe Preisanstieg aufgrund der Steuer für Haushalte sei überschaubar, habe er gesagt. Mit einem Kurswechsel aber komme man ins Verwaltungsrecht, was manches verkompliziere. Zudem müssten die Satzungen umgearbeitet werden.

Kehrtwende macht einige Stadträte ratlos

Diese plötzliche Kehrtwende, sagte Goerke, könne er nicht nachvollziehen. Er war nicht der Einzige, wie die sich schnell aufschaukelnde, die Dinge mitunter etwas vermischende Debatte zeigte. Der CDU-Fraktionschef beantragte, das Thema noch einmal zu vertagen – und bekam dafür eine knappe Mehrheit. Diese Diskussion soll nun am 9. Dezember geführt und aus Sicht von Verband und Verwaltung möglichst zu einem Ende gebracht werden.

Zur selben Zeit befasst sich der Stadtrat von Grimma mit dieser Sache. Um dem Informationsbedarf der kommunalen Entscheider nachzukommen, will der Verbandsgeschäftsführer am 9. Dezember sowohl im Grimmaer als auch im Bad Lausicker Stadtrat zugegen sein.

2010 schon einen Wechsel absolviert

„Es gibt wirklich Vor- und Nachteile“, bestätigt Lutz Kunath der LVZ. Seit dem Sommer habe sich in den Mitgliedskommunen abgezeichnet, „es gibt eine Mehrheit, ins öffentliche Recht zu wechseln“. Wenn dem so sei, werde die Verbandsversammlung dem entsprechen. Der Versorgungsverband agierte bis 2010 bereits im Rahmen öffentlich-rechtlicher Verträge. Dass er damals davon abkam und ins Privatrecht wechselte, hatte mit Entscheidungen des Verwaltungsgerichtes Leipzig zu tun, blickt Kunath zurück.

Die Juristen haderten damals mit Satzungs-Passagen – etwa zu Sonderverträgen für Großkunden –, dem rollierenden, sprich unterjährigen Verfahren der Zählerablesung und dem Umlagesystem in der Verbandssatzung. Zwar habe das Oberverwaltungsgericht in Bautzen später die Rechtsposition des Verbandes gestärkt, doch da hatte der schon umstrukturiert. „Wir brauchten ja Rechtssicherheit.“

