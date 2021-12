 AdBlue – Wird der Dieselzusatz im Landkreis Leipzig knapp?

Landkreis Leipzig

Noch steht kein LKW still, aber die Sorge davor wächst. Denn erst vergangene Woche hatte der ADAC davor gewarnt, dass der Dieselzusatzstoff AdBlue knapp werden könnte.

AdBlue, das ist eine Lösung aus destilliertem Wasser und Harnstoff, die bei Autos, LKW und Bussen verwendet wird. Die Lösung wird bei neueren Fahrzeugen mit einem SCR-System (Selective Catalytic Reduction; dt.: Selektive katalytische Reduktion) vor dem Katalysator in die Abgasanlage gespritzt. Dadurch werden gefährliche Schadstoffe größtenteils in Wasserdampf und Stickstoff umgewandelt. Ohne AdBlue starten die Fahrzeuge also nicht mehr.

Die Sorge des ADAC teilt auch der Bundesverband Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung und prophezeit in einem offenen Brief dramatische Folgen für 90 Prozent des LKW-Verkehrs in Deutschland.

Stillstand

„Da können wir nicht mehr fahren.“, sagt Axel Weber von der Spedition Harry Lehne. Das Grimmaer Logistik-Unternehmen liefert hauptsächlich Betonteile für Baustellen, Materialien für den Straßenbau, und Windparkbauteile. Sollte es an AdBlue mangeln, müssten alle 40 LKW der Spedition stehen bleiben. Allerdings sei das laut Weber noch kein Problem: „Wir haben keine Lieferschwierigkeiten mit AdBlue“.

Kein AdBlue – Kein Transport. So müssten dann auch bei Harry Lehne alle LKW stehen bleiben. Quelle: Eric Julius/ Harry Lehne Spedition

Das bestätigt auch Dietmar von der Linde, Geschäftsführer der Fachvereinigung Spedition und Logistik im Landesverband des Sächsischen Verkehrsgewerbes. Momentan gebe es zwar keinen Mangel, aber die Frage, ob es in Zukunft schlimmer werden könnte, bleibe offen. Jedoch ist eins für von der Linde klar: „Es betrifft ja fast alle, es gibt kaum noch jemanden, der noch ohne AdBlue fährt – vor allem im Fernverkehr.“

Tankstellen sind versorgt

An den Tankstellen heißt es auch erst mal Entwarnung. Aral Presse-Sprecherin Eva Kelm sagte: „Ich kann versichern, bei uns ist AdBlue weiterhin erhältlich.“ Weiter sagte sie: „Es ist nicht mehr so einfach das Mittel zu beschaffen.“

Das bestätigt auch Bettina von Schubert Pressesprecherin von Jet: „Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es vereinzelt Engpässe mit AdBlue an Jet Tankstellen im Bundesgebiet – dies kann auch Tankstellen im Raum Leipzig betreffen.“

Schuld an der Entwicklung seien die stark angestiegenen Gaspreise. Denn Gas wird für die Gewinnung von Ammoniak, einem Grundstoff von AdBlue, benötigt. Wegen der gestiegenen Preise hatten Herstellende wie BASF und SKW Piesteritz die Produktion bereits gesenkt.

Von Philip Fiedler