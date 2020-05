Ärger um Straßensperrung – Betonwerk Bad Lausick sieht sich bei Auslieferung behindert

Bad Lausick/Thierbach

Gebaut wird trotz Corona: Das Betonwerk Bad Lausick ( BBL) hat - zurzeit jedenfalls - volle Auftragsbücher. Das betrifft das Stammwerk am Bad Lausicker Stadtrand wie die Sonderfertigung im Thierbacher Gewerbepark Goldener Born. Ein Problem allerdings hat das Unternehmen, und das ist nicht Virus-verschuldet: Durch die Sperrung der Staatsstraße in Lauterbach ist es von seinen bei Otterwisch lagernden Rohstoff-Reserven abgeschnitten. Sand und Kies in die Werke zu bringen, erfordert weite Fahrwege über Großbardau und einen verdoppelten Aufwand - auf nicht absehbare Zeit.

Große Brücken für Straßen und Bahnstrecken

Mehr als 30 Meter lang und 45 Tonnen schwer sind die Segmente, die vor wenigen Tagen die Thierbacher Halle auf Spezialfahrzeugen in Richtung Thüringen verließen. In Gera-Lusan werden sie dann zu einer neuen Brücke der Bundesstraße 92 zusammen gefügt. Das Unternehmen spezialisierte sich in den vergangenen Jahren auf Brücken, errichtete eine Montagehalle, erweitert jetzt die Lagerkapazität. Selbst 40 Meter lange Brückenteile aus Beton wurden hier schon gegossen; Empfänger war die Deutsche Bahn, wo es einen großen Bedarf gibt.

Betonwerk Bad Lausick - Werk Thierbach - verladefertig gemacht werden 4 Brückenelemente zu je 33 m Länge 2,80 m Breite und 44 t Gewicht für ein Brückenbauwerk der b92 in Gera-Lusan - der Anschläger ist Polier Uwe Persyn Quelle: Jens Paul Taubert

Spezial-LKW müssen Umweg fahren

„Der Staat ist angehalten, seine Verkehrsinfrastruktur auf einem guten Stand zu halten. Wir hoffen, auch in Zukunft partizipieren zu können“, sagt Frank Czichos, neben Robin Schulze Geschäftsführer des BBL und verantwortlich für den Sonderbau. Eine Kalamität sei allerdings die Transport-Frage: Aufgrund des Autobahnbaus und der provisorischen Verkehrsführung zwischen Rötha und der Autobahn 38 dürften die überlangen LKW nicht in Richtung Leipzig starten. Vorgeschrieben sei, dass auch in den Norden Deutschlands geliefert werde, die Route über Chemnitz, die A 4 und die A 14. „Ein Riesen-Umweg. Nicht mal bei Nacht dürfen wir direkt fahren“, sagt Czichos. Das Ganze gilt bis voraussichtlich 2026.

Wohnungsbau in Leipzig im Blick

„ Leipzig boomt nach wie vor, und wir hoffen, das bleibt so“, sagt der Geschäftsführer mit Blick auf große neue Wohnviertel, die am Bayerischen Bahnhof, nordwestlich des Hauptbahnhofs und auf dem alten Freiladebahnhof entstehen sollen. Ab 2021 sollen sich hier die Kräne drehen, „und wir bemühen uns natürlich, ein Stück vom großen Kuchen abzukriegen“. Etwa durch die Lieferung von Filigran-Decken und -Doppelwände, die in Bad Lausick gefertigt und vor Ort mit Beton vergossen werden. Zurzeit werden diese Elemente in großen Stil in die Landeshauptstadt geliefert, wo zwischen Frauenkirche und Polizeipräsidium ein Wohn- und Geschäftsquartier entsteht. Gefragt seien darüber hinaus die beiden anderen wichtigen Produkte: Transportbeton und Pflaster.

Sperrung erschwert den Rohstoff-Transport

„Im Homeoffice kannst du keinen Bewehrungsstahl verlegen“, sagt Frank Czichos und meint: Das Gros der Mannschaft ist auch in Corona-Zeiten in den Produktionsstätten tätig. Auf Hygiene-Standards achte man selbstredend. „Abstand zu halten, dürfte bei uns ja ohnehin kaum ein Problem sein.“ Was den Geschäftsführer kreppt, Corona hin, Corona her, ist, wie das Landesamt für Straßenbau und Verkehr mit der regionalen Wirtschaft - es trifft viele Firmen - umspringt. Die Staatsstraße in Lauterbach für LKW auf Jahre zu sperren, ohne eine Alternative anzubieten und beim Neubau der Steinbruch-Überfahrung auf höchstes Tempo zu drücken, ist in seinen Augen unverantwortlich und ignorant. „Die Umwege sind für uns - gerade in diesen Zeiten - ein Kostenfaktor, der richtig weh tut.“ Wie Sachsen mit dieser Sperrung umgehe, sei in negativem Sinn beispielhaft: „Andere lachen, wie wir uns in Deutschland immer wieder selbst auf den Füßen stehen.“

