Aktien von Apple und McDonalds: Paul Guenthers Enkelin beschenkt Stadt und Schule

Geithain

Der Geithainer Textil-Unternehmer Paul Guenther, 1890 in die Vereinigten Staaten ausgewandert, begründete vor einem Jahrhundert eine bemerkenswerte Spenden-Tradition. Die von ihm initiierte Stiftung ermöglichte 1925 den Bau der Paul-Guenther-Schule. Seine Enkelin Virginia Vanderbilt setzt das Engagement ihres Großvaters bis heute fort. Unmittelbar vor ihrem 98. Geburtstag, den sie am 18. März in London feiert, ging der Stadt erneut eine großzügige Spende zu. Außerdem übertrug Vanderbilt der Kommune ein hochwertiges Aktienpaket, unter anderem mit Anteilen am Mineralöl-Riesen BP, an Apple und McDonalds.

Virginia Vanderbilt Quelle: LVZ-Archiv

Engagement Paul Guenthers wurde in der DDR beschwiegen

„Erst nach mehr als 60 Jahren erfuhr Frau Vanderbilt, die 1995 erstmals in unsere Stadt kam, auf welch großzügige Weise ihr Großvater den Schulbau in Geithain und den Schulbetrieb unterstützte. Das hat sie sehr berührt“, erinnert sich Stadtgeschichtler Gottfried Senf an die erste persönliche Begegnung mit ihr anno 1995. „Damals erfuhr sie auch, dass das Wirken Paul Guenthers in der DDR ein Tabu war. Gesprochen darüber wurde nicht. Das Geld aber, das die von ihm zu Ehren seiner Eltern gegründete Bruno-und-Therese-Guenther-Stiftung abwarf, wurde aber in all den Jahren sehr wohl angenommen“, sagt Senf, der sich auf vielfältige Weise mit dieser Geschichte und mit dieser Schule verbunden fühlt. Hier drückte er selbst die Schulbank, hier war er 20 Jahre Lehrer. Im Vorfeld der 800-Jahr-Feier der Stadt 1986 machte er sich stark dafür, Guenther und sein Engagement zumindest zu erwähnen – ohne Erfolg. Selbstredend ist er Mitglied des Fördervereins der Paul-Guenther-Schule, seit er sich 1990 gründete und die Bildungsstätte den Namen des ersten Menschen im All Juri Gagarin gegen den des bodenständigen Schulstifters Paul Guenther eintauschte.

Virginia Vanderbilt bei einem Besuch von Ulrich Sommer und Gottfried Senf in London, um 2000. Quelle: Gottfried Senf

Ulrich Sommer fand Spur zu Guenthers Enkelin

Dass Virginia Vanderbilt und die Geithainer überhaupt zusammen gebracht werden konnten, daran haben Ulrich Sommer und Gottfried Senf maßgeblichen Anteil. Sommer, der als junger Mann nach dem Zweiten Weltkrieg Geithain verlassen musste und nach Kanada auswanderte, bekam nach der Lektüre der Heimatvereins-Schriftenreihe „Vom Turm geschaut“ nach 45 Jahren wieder Lust auf die alte Heimat. „Ihm ist es zu verdanken, dass er bei seinen Recherchen in den USA, der Schweiz und Großbritannien auf Guenthers Enkelin stieß“, sagt Senf. Beide besuchten 1997 erstmals Virginia Vanderbilt in London. Dort betrieb sie mit ihrem Mann Robert lange Zeit eine Buchhandlung.

Förderverein der Schule gründete eigene Stiftung

Seither werden Briefe, inzwischen Mails, ausgetauscht. Vanderbilts Besuch in Geithain 1995 markiert den Beginn einer zweiten Spender-Tradition neben der Bruno-und-Therese-Guenther-Stiftung. Gespeist wird sie durch den Vanderbilt Family Trust und durch die Enkelin selbst. Bis 1997 ging das Geld an die Schule über die Stadt, danach über den Schul-Förderverein. Seitdem verwaltet es der Förderverein in einer eigenen Stiftung. „Fehlende Transparenz und Kommunikation zwischen Schulträger und Verein hat dazu geführt, dass immer wieder Fragen auftauchen, aber nicht beantwortet werden“, sagt Senf. „Es ist unvorstellbar, dass die Stadt und die Öffentlichkeit nichts erfahren.“

Stadt wurde jetzt von der Familie direkt bedacht

Die jüngste Zuwendung, die Anfang März eintraf, ging direkt an die Stadt. „Frau Vanderbilt sagte uns, sie würde gern noch einmal die Geithainer Schullandschaft finanziell unterstützen“, sagt Oberbürgermeister Frank Rudolph (UWG), beeindruckt von diesem Engagement. In einem halben Jahr Suche habe man gemeinsam mit der Familie, Rechtsanwälten und der Sparkasse einen Weg geebnet, um die Summe und „ein hochwertiges Aktien-Paket“ direkt an die Kommune zu reichen. Rudolph spricht von rund 700 000 Euro Gesamtwert. „Die Dividende verwenden wir für Maßnahmen in den Schulen und für die Schüler.“ Zu Differenzen mit dem Schul-Förderverein, die auf der jüngsten Sitzung des Stadtrates thematisiert wurden, meint er, „selbst uns als Schulträger verweigert man die Auskunft. Das kann nicht sein.“ Eine Mail-Anfrage der LVZ an den Förderverein vom 4. März ist bisher ohne Antwort.

Oberschulleiter Gunter Neuhaus nennt Virginia Vanderbilt „unsere große Wohltäterin“: „Der Kontakt zu ihr riss über die vielen Jahre nie ab, und neben Festtagsgrüßen wurden regelmäßig aktuelle Informationen über die ,Pauli’ übermittelt. Stets begleitete sie interessiert die sächsische Bildungspolitik und erfreute sich an den Leistungen und Auszeichnungen unserer Schülerinnen und Schüler.“ Zum Geburtstag schickte man ihr einen Frühlingsstrauß.

Frank Rudolph mit der Geburtstags-Fotografie für Virginia Vanderbilt. Quelle: Ekkehard Schulreich

Oberbürgermeister schickt Blumen und Foto

„Virginia Vanderbilt ist eine wunderbare Frau“, sagt Gottfried Senf. Der 84-Jährige veröffentlichte nicht nur zwei Bände seines Briefwechsels mit Ulrich Sommer, sondern – neben zahlreichen Beiträgen, unter anderem für die LVZ – ein umfangreiches Buch über Paul Guenther und die Geithainer Schule. Vanderbilt, Ehrenbürgerin der Stadt, steuerte das Vorwort bei. „Sie sagt, sie möchte Gutes tun für die Schule. Die Rolle der großen Wohltäterin lehnt sie für sich ab.“ Nicht nur Gottfried Senf und Gunter Neuhaus schicken der Jubilarin Glückwünsche. Frank Rudolph ließ eine Fotografie rahmen, das die Paul-Guenther-Schule nach den jüngsten Modernisierungen zeigt: „Wir senden ihr das schicke Bild – und über Fleurop einen großen Blumenstrauß!“

Von Ekkehard Schulreich