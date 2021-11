Alle Weihnachtsmärkte im Landkreis Leipzig abgesagt

Landkreis Leipzig

Jetzt ist geklärt, was in den vergangen Tage immer wieder – mindestens hinter vorgehaltener Hand – diskutiert wurde. Im gesamten Landkreis Leipzig wird es in diesem Jahr keinen Weihnachtsmarkt geben.

Enge Absprache im Bürgermeister-Kreis

„Aufgrund der aktuellen Corona-Schutz-Verordnung und der akuten Entwicklungen in Bezug auf die Corona-Pandemie sagen die Städte und Gemeinden des Landkreises Leipzig schweren Herzens ihre Weihnachtsmärkte ab“, teilt Matthias Berger am Freitagvormittag in seiner Funktion als Kreisverbandsvorsitzender des Sächsischen Städte- und Gemeindetags (SSG) mit. Der Grimmaer Oberbürgermeister (parteilos) stand seit einigen Tagen in engen Absprachen und in Abstimmungen mit seinen Bürgermeisterkolleginnen und -kollegen des Landkreises.

„Eine wirtschaftlich vertretbare Durchführung der Weihnachtsmärkte ist unter den jetzigen gesetzlichen Rahmenbedingungen nicht mehr möglich“, s0 Berger weiter. Aufgrund der jetzt geltenden Regelungen müsste eine permanente Kontrolle der Besucherinnen und Besucher stattfinden. Des Weiteren müssten Abzäunungen und Kontrollpunkte eingerichtet werden.

Kontrollen nahezu unmöglich

„Anders als vielleicht bei den großen Weihnachtsmärkten in Freiberg oder Annaberg-Buchholz, den bekannten Weihnachtsorten, ist dies bei unseren relativ kleinen Weihnachtsmärkten vor Ort, welche teilweise nur an einem Wochenende stattfinden, wirtschaftlich nicht darstellbar“, erklärt Berger die Entscheidung, die er zusammen mit seinen Amtskolleginnen und -kollegen getroffen hat.

Weitere Verschärfungen angekündigt

Zudem sei davon auszugehen, dass aufgrund der Corona-Entwicklungen seitens der Staatsregierung am diesen Freitag weitere Einschränkungen vorgenommen werden, die eine Durchführung von Veranstaltungen, welcher Art auch immer, nicht möglich machen. „Um eventuellen Schadensersatzansprüchen durch gebundene Händler und Schausteller zu entgehen, musste die Entscheidung jetzt getroffen werden“, untermauert der SSG-Kreisverbandschef die weitgreifende Entscheidung.

Von Heiko Stets