Alles neu am Campus Narsdorf: Grundschule und Hort laden ein

Der neue Narsdorfer Campus geht in Betrieb: Für den 20. September lädt die Stadt Geithain Interessenten in den Ortsteil ein, um die neue Grundschule zu besichtigen. An diesem Nachmittag werden das symbolische Band durchtrennt und der Weg damit freigemacht, dass die Grundschüler ab Dienstag unter hoch modernen Bedingungen unterrichtet werden können.

Grundschule und Hort unter einem Dach

Kennenlernen können die Besucher am Montag zugleich den neu gebildeten Hort, der unter demselben Dach seine Arbeit aufnimmt. Besucher sind zwischen 16 und 20 Uhr willkommen. Für Kinder gibt es ein Programm. Für Gastronomie ist gesorgt. Eingeladen hat Oberbürgermeister Frank Rudolph (UWG) darüber hinaus Vertreter der Politik und der Behörden, wie Thomas Schmidt (CDU), Sachsens Minister für Regionalentwicklung.

Rund 2,3 Millionen Euro investierte die Kommune in die Reaktivierung und die Sanierung des einstigen Mittelschul-Gebäudes. Dafür konnte sie auf Mittel aus dem Förderprogramm Vitale Dorfkerne zurückgreifen.

