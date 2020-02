Alte Kohrener Burg: Wer kümmert sich um die Türme?

Frohburg/Kohren-Sahlis

Seit acht Jahrhunderten grüßen die beiden mächtigen Türme der Kohrener Burg von ihrem Bergrücken herab in die Stadt und ins Land. Daran wird sich auch in den nächsten Zeiträumen wohl nichts Grundsätzliches ändern, doch investiert werden müsste dringend in den Erhalt der historischen Substanz.

Hiensch : Zustand ernüchternd

Das sagte sagte der Frohburger Bürgermeister Wolfgang Hiensch (BuW) vor dem Stadtrat: „Die Besichtigung war ernüchternd.“ Man müsse sofort prüfen, ob Absperrungen erneuert werden müssten, ob Hinweisschilder nötig seien, die auf die Absturzgefahr hinwiesen. Geprüft werde auch, ob sich die durch Vandalismus zerstörten Strahler mit vertretbarem Aufwand ersetzen ließen.

Sicherung nötig und ein Konzept

„Unstrittig ist, dass das denkmalgeschützte Terrain erhalten bleiben muss. Es braucht dafür ein sinnvolles Nutzungskonzept, um Fördermittel zu erlangen“, so Hiensch. Ein solches Konzept zu erarbeiten, sei die Frohburger Verwaltung aufgrund personeller Engpässe derzeit nicht in der Lage. Vielmehr seien Akteure vor Ort mit ihren Ideen und ihrem Engagement gefragt.

Die Kohrener Burg wurde 1220 zerstört, zwei Jahrzehnte später aber schon wieder aufgebaut. Die heute noch vorhandene Substanz dürfte aus dieser Zeit stammen.

Von es