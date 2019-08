Rochlitz/Breitenborn

Historische Traktoren, aber auch bejahrte Landtechnik, Oldtimer-Pkw und Zweiräder rollen am 24. August nach Breitenborn. Dann erlebt das Alttraktoren- und Oldtimertreffen, das der Sportverein Breitenborn auf und neben dem Sportplatz ausrichtet seine 18. Auflage.

„Wir rechnen mit mindesten 200 Fahrzeugen und mit mehreren Hundert Besuchern“, sagt Udo Gotthardt, seit vielen Jahren einer der Organisatoren. Parallel dazu wird erstmals zu diesem Fest Bahn-Historie lebendig: Die Interessengemeinschaft Muldental Bahn Tourismus sorgt an diesem Tag auf der anno 2000 stillgelegten Strecke für Pendelfahrten zwischen Rochlitz und Breitenborn.

Der Übergang Eichelweg wurde durch Breitenborner Bahn-Enthusiasten neu hergerichtet. Quelle: Udo Gotthardt

Breitenborner richten Übergang neu her

Von 1872 bis 1947 verfügte Breitenborn über einen Haltepunkt. In den Nachkriegsjahren wurden die Gleise zwischen Narsdorf und Rochlitz demontiert und als Wiedergutmachung in die Sowjetunion verbracht. Nach der neuerlichen Inbetriebnahme 1969 wurde auf einen Haltepunkt verzichtet.

Dass es jetzt, da der Verein für gelegentlichen touristischen Betrieb sorgt, wieder eine Haltestelle gibt, ist Eisenbahn-Enthusiasten aus dem Dorf zu verdanken. Seit dem Frühjahr hatten sie unter Leitung von Gotthardt nicht nur den nach der Wende aufgegebenen Bahnübergang Eichelweg – die direkte Verbindung zwischen Dorf und Rochlitzer Berg – wieder hergerichtet, sondern gemeinsam mit dem Verein eine Einstiegsmöglichkeit geschaffen.

Fritz kommt am 24. August zwischen Breitenborn und Rochlitz zum Einsatz. Quelle: Julia Tonne

Fritz pendelt zwischen Breitenborn und Rochlitz

Mit einem Bier wurde auf die Fertigstellung des Überwegs am vergangenen Wochenende angestoßen. Mitte Juli, als am Heiteren Blick in Dölitzsch Hoffest gefeiert wurde, machte am Breitenborner Haltepunkt bereits Fritz Station: der Rottenkraftwagen KL 51, Baujahr 1961, den die Interessengemeinschaft für ihre Fahrten einsetzt. Dieser rustikale Zug pendelt am 24. August zwischen Rochlitz, Köttwitzsch und Breitenborn. Abfahrt in Rochlitz zwischen 10 und 15 Uhr stündlich, in Breitenborn desgleichen zwischen 10.30 und 15.30 Uhr.

Die Vorführung historischer Landtechnik gehört zum Breitenborner Treffen dazu. Quelle: Thomas Kube

Historische Landtechnik in Aktion zu erleben

Das Alttraktoren-Treffen selbst beginnt 10 Uhr. Dann treffen die Fahrzeuge ein, nehmen Aufstellung; es gibt Gelegenheit zur Besichtigung und zu Fachsimpelei. Musikalisch untermalt wird das ab 11 Uhr im Zelt durch die Blasmusik aus Lunzenau. Besucher haben die Möglichkeit, aus luftiger Höhe von einer Hebebühne aus das Festgelände und die Breitenborner Umgebung in Augenschein zu nehmen.

Für Kinder gibt es verschiedene Angebote: Quadfahrten, Ponyreiten, Schminken. Außerdem wird für Gastronomie gesorgt. 13 Uhr ist ein Schaupflügen angesetzt. Der traditionelle Korso der Fahrzeuge durch Breitenborn und Wittgendorf, der 15 Uhr startet, beschließt die Veranstaltung.

http://frelsbachtalbahn.de

Von Ekkehard Schulreich