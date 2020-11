Am Bockwitzer See fliegen die Schmetterlinge und die Funken

Prießnitz

Das Wetter passt. Die Bilder passen. Und die auserwählte Hofdame Steffi erst recht. Lutz Kuhne, Rinderzüchter aus Prießnitz und Teilnehmer an der RTL-Show Bauer sucht Frau, scheint die richtige Wahl getroffen zu haben. Zumindest vermitteln das die Aufnahmen, die am Montagabend im deutschen Privatfernsehen zur besten Sendezeit über den Bildschirm flimmern.

Werbevertrag mit Tourismusverband

Der Prießnitzer Landwirt und das Fernsehteam von RTL müssen einen Werbevertrag mit dem hiesigen Tourismusverband geschlossen haben. Lutz Kuhne und seine Hofdame Steffi sitzen bei herrlichem Sommerwetter am Bockwitzer See, füttern dort die Highland-Rinder und stecken sie auf eine neue Weide um. Bilder in den schönsten Farben. Bilder, die die Beiden und natürlich auch die mehr als fünf Millionen Zuschauer von schottischer Weite – Lutz und Steffi sind Schottlandfans ­- und dem dortigen Grasland träumen lassen. Wohlgemerkt: Wir befinden uns unweit von Borna, in einem noch nicht vollends touristisch erschlossenen Seengebieten.

Beide mögen Musik von Santiano

Dort wo der Bauer und seine Steffi arbeiten, lässt sich in der Freizeit mit dem Rad oder zu Fuß einiges entdecken. Die „ Bauer sucht Frau“-Protagonisten finden dort immer mehr Gemeinsamkeiten. Als Steffi während der Arbeit auf der Weide plötzlich anfängt zu singen, wird klar: Beide stehen auf die Musik der Band Santiano.

Torte als Gastgeschenk

Es funkt, es knistert. Und irgendwie scheinen nicht nur die Schmetterlinge über die Wiesen am Bockwitzer See zu fliegen. Als dann wenig später Lutz seiner Steffi nach getaner Arbeit eine selbst gebackene Torte mit einem Willkommensgruß präsentiert, sind wirklich alle Dämme gebrochen. Steffi ist gerührt, kann ihre Freudentränen nur mit Mühe zurückhalten. Lutz traf mit seinem Gastgeschenk voll ins Schwarze. Oder besser gesagt ins Herz. „Sie mag süß. Ich mag süß. Wir beide sind süß“, sagt er vor der Kamera.

Man darf gespannt sein, wie es weiter geht. Die nächste Folge von Bauer sucht Frau wird wieder am Montag, 20.15 Uhr auf RTL ausgestrahlt.

Von Heiko Stets