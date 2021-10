Anbau ans Depot: Geithain investiert in das Gerätehaus der Feuerwehr

Geithain

Die Mitglieder der freiwilligen Feuerwehren des Geithainer Stadtgebietes treffen sich am 5. November zu ihrer Jahreshauptversammlung. Sie beginnt 19 Uhr im Bürgerhaus. Neben einer Bilanz und einem Ausblick geht es vor allem auch um die Auszeichnung langjähriger Kameraden, unter anderem für die 70- und 60-jährige Zugehörigkeit zur Feuerwehr. An der Versammlung nehmen Kreisbrandmeister Nils Adam, Landrat Henry Graichen (CDU) und David Zühlke, Vorsitzender des Kreisfeuerwehrverbandes, teil.

Millionen-Anbau ans Gerätehaus

Die Stadt Geithain plant in den kommenden Jahren erhebliche Investitionen in die Gebäudesubstanz ihrer Feuerwehren. Ehe für die Wehren Narsdorf und Rathendorf unter Einbeziehung Ossas ein gemeinsamer Geräthaus-Neubau entsteht, soll das Depot in Geithain erweitert werden. „Bis zum Monatsende werden wir die Planungen einreichen, um Fördermittel zu beantragen“, sagt Oberbürgermeister Frank Rudolph (UWG). Für rund 1,3 Millionen Euro will die Kommune einen Seitentrakt-Anbau errichten, um zwei zusätzliche Fahrzeug-Stellplätze zu schaffen, aber auch um die Situation für die Kameradinnen und Kameraden zu verbessern.

Neuer Schulungsraum mit geplant

„Wir sind bis auf den letzten Spind belegt, was ja eigentlich erfreulich ist“, beschreibt Stadtwehrleiter Marco Christen die Raumnot. Die Investition schaffe Entlastung. Dabei sei ebenfalls ein neuer Schulungsraum geplant. Zudem soll im Hauptgebäude der Bereich der Feuerwehr von dem der Wohnungsmieter klarer getrennt werden.

