Frohburg

Zwei Sommer mit anhaltender Trockenheit in Folge ist für Frohburgs Bürgermeister Wolfgang Hiensch Anlass, auf kommunaler Ebene zu thematisieren, was bisher eher der großen Politik vorbehalten ist. Der Wassermangel in Stadt und Flur stelle die Kommunen vor zunehmend größere Herausforderungen, sagt er.

Schon im Frühsommer mahnte er im Stadtrat an, davor nicht länger die Augen zu verschließen. Nicht nur in Frohburg, auch anderenorts sollte man sich schleunigst überlegen, wie man mit den Herausforderungen umgehe. Die LVZ sprach darüber mit ihm.

Frohurgs Bürgermeister Wolfgang Hiensch Quelle: Petra Lakenbrink

Wetter und Klima: Was geht das eine Kommune wie Frohburg an?

Ich denke, dass es an der Notwendigkeit, überall etwas für den Klimaschutz zu tun, keine Zweifel geben kann. Allerdings finde ich die Hysterie, die Profilierungssucht und den Lobbyismus in vielen Belangen in Deutschland vollkommen übertrieben. Nur wir in Deutschland allein werden das Klima und die Welt nicht retten können.

Welche Auswirkungen hatte das extrem trockene Jahr 2018 auf Frohburg?

Ich kann nur die kommunalen Belange bewerten. Viele Bäume haben gelitten und sind eingegangen. In Teichen und Bächen fehlt Wasser.

Schließt sich das 2019 mit diesen Konsequenzen nahtlos an?

Ja.

Wie geht es dem öffentlichen Grün?

Schlecht, es wird immer weniger.

Toter Baum auf dem Putzschel in Kohren: Die Trockenheit ist längst überall in der Region spürbar. Quelle: Jens Paul Taubert

Wasser fehlt in Teichen und Bächen. Welche Auswirkungen hat das – etwa für die Bereitstellung von Löschwasser?

Vor allem Himmelsteiche, die keinen Zufluss haben, kleine Bäche und Zuläufe trocknen aus. Während die Eschefelder Teiche wenigstens über eine Pumpleitung mit Wyhrawasser gespeist werden könnten, gibt es für andere Himmelsteiche keine Alternativen in Trockenperioden. Über kurz oder lang werden diese Teiche bei anhaltend fehlenden Niederschlägen jährlich oder dauerhaft trocken fallen, verlanden und der Natur überlassen werden müssen.

Auch Teichpächter werden wohl aufgeben, wenn das Wasser für die Fischhaltung fehlt oder es durch Trockenperioden zu Ausfällen kommt.

Im Einzelfall muss überprüft werden, ob Teiche für die Löschwasserversorgung oder Regenwasserrückhaltung im Sinne des Überschwemmungsschutzes eine Rolle spielen. Für die Löschwasserversorgung dürften vor allem innerörtliche Teiche eine größere Rolle spielen. Soweit Kommunen verpflichtet werden sollen, flächendeckend ausreichend Wasserreservoire für Wald- und Feldbrände vorzuhalten, dürfte diese Aufgabe unlösbar und unbezahlbar sein. Gerade in der Fläche fehlen Zuflüsse, Wasserreservoire oder Hydranten aus dem Trinkwassernetz für eine flächendeckende Löschwasserversorgung.

Wie begegnen Sie dem?

Wir haben leistungsstarke Feuerwehren mit Tank- und Löschfahrzeugen und werden uns in den nächsten Jahren intensiv mit der Verbesserung der innerörtlichen Löschwasserversorgung befassen. Jedoch wird es bei solcher Trockenheit Schwachstellen geben. Man braucht damit aber der Bevölkerung keine Angst zu machen.

Wo soll das Wasser aber herkommen, wenn nicht vom Himmel oder durch Entnahme aus Gewässern in der Nähe?

Gute Frage. Wo kommt es in anderen Ländern und Regionen der EU oder in der Welt her, in denen seit Jahrzehnten kein anderes Klima herrscht? Wie leben die Menschen dort? Viele Deutsche fahren dahin in Urlaub, ohne zu fragen, wo das Wasser herkommt oder ob dort ausreichend Löschwasser in der Nähe ist.

Welche Schäden gibt es an Sportplätzen?

Sie sind durch braune Teilflächen und vertrockneten Rasen offensichtlich. Die Schäden sind sehr unterschiedlich. Meist spielen Bodenbeschaffenheit, Lage der Sportplätze und Initiativen der Sportvereine eine große Rolle. Wenn keine Bewässerungsanlagen vorhanden sind oder die Entnahme aus natürlichen Gewässern und dem Trinkwassernetz untersagt wird, wird es schwer, Rasenplätze über den Sommer zu bringen.

Auf Sportplätzen wird man in Zukunft auf Kunstrasen setzten müssen, glaubt Frohburgs Bürgermeister Wolfgang Hiensch. Quelle: Mario Jahn

Die Trinkwasser-Nutzung ist aber mit erheblichen Kosten verbunden. Die Zukunft für das Fußballspielen in Deutschland oder Sachsen kann wohl kaum ein Zurück zu Schotterplätzen sein. Deshalb wird man über kurz oder lang mit höheren Kosten für die Unterhaltung von Sportplätzen, mit künstlicher Bewässerung und im Einzelfall Kunstrasenplätzen leben müssen.

Was kann eine Kommune konkret und eigenverantwortlich tun, um den Folgen von Wetterextremen vorzubeugen?

Für das Weltklima nicht viel. Trotzdem muss man im Kleinen in jeder Kommune, jedem Haushalt und bei jedem Bürger anfangen. Man muss sich aber nicht für Kleinigkeiten ins Rampenlicht stellen oder Zusammenhänge leugnen wollen. Seit Jahren wird in Frohburg zum Beispiel mehr Elektroenergie aus regenerativen Energien erzeugt, als hier verbraucht wird. Allerdings wünschen wir uns durchaus mehr gewerbliche Verbraucher.

Seit Jahren investieren die Kommune und andere in Wärmeschutz an und in Gebäude, in moderne energieeffiziente Heizungen und Beleuchtungen. Vor allem durch die Eingemeindungen sind wir bei kommunalen Maßnahmen noch lange nicht am Ende.

Was sollten die Einwohner tun – den Straßenbaum vorm Haus oder die Rabatte selbst wässern?

Bevor man Stadt oder anderen Vorwürfe macht oder nur zusieht, wie Bäume vertrocknen, könnten Anlieger mit der Gießkanne selbst Abhilfe schaffen oder Totholz und Seitentriebe entfernen.

Falls es mal wieder regnet, sind Überflutungen möglich. Wie bereitet sich die Kommune vor? Wer wäre außerdem in der Pflicht?

Diese Gefahr sehe ich in Anbetracht der vielen Überschwemmungen, die ich in meiner Amtszeit mehrfach erlebt habe, bei Starkregen leider voraus. Ich sehe wenig Fortschritte bei vorbeugenden Maßnahmen. Es bedarf wohl vor allem auch eines Umdenkens in der Landwirtschaft.

Sie plädieren dafür, sich diesen großen Themen zu widmen, weil sie die Kommune(n) im Kleinen treffen. Was sagen Ihre Amtskollegen dazu?

Grundsätzlich sind das meine Gedanken als Bürger und Bürgermeister in Frohburg. Jeder kann durch sein eigenes Verhalten zum Klimaschutz beitragen. Dafür braucht man keine örtlichen oder regionalen Klimaschutzkonzepte. Ich habe kein Interesse, mich diesbezüglich überregional zu engagieren oder zu profilieren.

Von Ekkehard Schulreich