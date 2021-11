Anke Hartmann: Bildwelten und Kunsthandwerk in Geithainer Schau

Geithain

Unter dem romantischen Titel „Wenn sanft das Mondlicht in den Hügeln träumt“ gestaltet Anke Hartmann eine neue Ausstellung in der Geithainer Stadtbibliothek. Eröffnet wird diese Schau am 21. November mit einer Vernissage. Sie beginnt an dem Sonntag, 11 Uhr. Die Grafikdesignerin aus Leipzig zeigt Bilder und Drucke, aber auch Kunsthandwerkliches. Sie gibt ihrer Fantasie Ausdruck in starken Farben.

Atelier in Leipzig-Lindenau

Nach ihrer Ausbildung machte sich die Künstlerin 2008 in der Messestadt selbstständig als Illustratorin und Kunsthandwerkerin. In Leipzig-Lindenau betreibt sie ihr Atelier, das zugleich ein kleines Geschäft ist. Die Arbeiten, die sie in Geithain zeigt, können erworben werden. Ein Teil des Erlöses soll dem Tierpark Geithain zugutekommen.

Die Schau ist bis zum 2. Februar zu sehen. Interessenten für den Besuch der Vernissage werden gebeten, sich anzumelden. Möglich ist das unter Telefon 034341/4 31 68 sowie per E-Mail an bibo-geithain@t-online.de.

Lesen Sie auch

Von es