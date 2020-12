Ansturm auf Apotheken im Landkreis Leipzig

Borna/Geithain/Bad Lausick/Colditz/Wurzen/Naunhof

Riesiger Ansturm auf die FFP2-Masken, die in Apotheken seit gestern an Über-60-Jährige kostenlos verteilt werden. Bisweilen waren die Vorräte bereits nach weniger als einem halben Tag aufgebraucht. Zum Teil waren aber auch gar keine Mund-Nasen-Bedeckungen geliefert worden. Die Kunden gaben sich die Klinke in die Hand.

„Bei uns ist Schluss“, erklärt Nadine Nichtl, pharmazeutisch-technische Assistentin in der Apotheke am Bornaer Kaufland, gegen 13 Uhr. Da waren die begehrten Masken bereits seit mehr als einer Stunde nicht mehr vorrätig. Die Apotheke hatte deshalb einen Telefondienst eingerichtet. „Wir erhalten so viele Masken, wie wir Stammkunden haben“, so Nichtl weiter. Die Kaufland-Apotheke hat noch einmal 3000 Masken geordert.

Apotheker im Maskenwahn

Hochbetrieb ebenfalls in der Bornaer Adler-Apotheke. Und kaum Zeit für eine Auskunft, wie Inhaber Carsten Quick klarmacht. „Ich bin derzeit im Maskenwahn.“

Ein ähnliches Bild auch in der Bornaer Stadtapotheke. „Das ging schon früh los“, sagt Maximilian Reißner, der stellvertretende Leiter. Bereits bei Geschäftsöffnung 8 Uhr standen zehn Leute vor der Tür, ein Menschenauflauf, zu dem es mit Blick auf die Pandemie an sich nicht kommen sollte. Und so ging es den ganzen Tag weiter, so dass immer wenigstens fünf Leute vor der Tür standen. Die Stadtapotheke hatte 5000 Masken bestellt, von denen jedermann mit vollendetem sechsten Lebensjahrzehnt drei Stück erhält. Die Vorlage des Personalausweises genügt. Allerdings zweifelt Apotheker Reißner, dass sich alle mit drei Masken begnügen. Das Ausgabesystem lasse es zu, dass die Leute auch andere Apotheken ansteuern.

Wunsch nach mehr Klarheit

Bis in den späten Montagabend war Apotheker Michael Iffert unterwegs, um FFP2-Masken zu beschaffen. Kein leichtes Unterfangen, zumindest in der entsprechenden Qualität, sagt er, der in Geithain die Apotheke am Stadtpark und die Kohrener Land-Apotheke in Kohren-Sahlis betreibt. „Wir versuchen natürlich unser Bestes, aber es ist eine große Herausforderung“, erklärt er. Nicht nur wegen der großen Masken-Nachfrage, sondern auch wegen des Aufwandes, das sein Team betreiben müsse – auch um sicherzustellen, dass wirklich nur die von der Bundesregierung bestimmten Zielgruppen bedacht würden. Hier hätte er sich mehr Klarheit gewünscht und mehr Unterstützung seitens der Politik und der Krankenkassen. Er sei dabei, weiteren Nachschub zu organisieren: „Es ist schon eine sehr außergewöhnliche Situation.“

Angebot und Nachfrage müssen sich einpegeln

Diesen Satz unterstreicht Anja Meyer, die die Park-Apotheke im Bad Lausicker Kurviertel betreibt: „Wir spüren einen deutlichen Zulauf.“ Als die Medien in der vergangenen Woche über die geplante kostenlos Vergabe von Masken berichteten, habe es bereits einen Ansturm auf die Apotheken gegeben: „Dabei wussten wir ja noch gar nicht, wie das konkret vonstatten gehen soll.“ In der Kürze der Zeit sei es kaum möglich, die benötigten Mengen zu ordern. Es brauche wohl einige Tage, dass sich Nachfrage und Angebot einpendelten.

Enormer Kraftaufwand für Apotheken

Bis zu zwanzig Patienten hätten zeitweilig vor dem Geschäft gewartet, sagt Michael Wolff von der Engel Apotheke in Kitzscher. Auch die, die nicht wegen der FFP2-Masken gekommen wären, hätten sich diszipliniert in die Schlange eingereiht. 3000 Masken hatte die Engel Apotheke besorgt, knapp die Hälfte wurde bis gegen 13 Uhr ausgegeben. „Dafür sind wir da, um unsere Bevölkerung zu versorgen“, sagt Wolff, der nicht verschweigt, dass die Aktion ein enormer Kraftaufwand für die Apotheken ist. Zumal, wie er sagt, die entsprechende Verordnung am Morgen noch nicht einmal beschlossen gewesen sei. Die Apotheke habe ihre Patienten an drei bis vier Kassen bedient und sich bemüht, die Maskenempfänger auch zu informieren und Hinweise für die richtige Trageweise zu geben.

Von einem starken Andrang spricht auch Jana Heinker von der Sophien-Apotheke in Colditz. Seit früh 8 Uhr seien Stand 14 Uhr bereits knapp 1000 FFP2-Masken über den Tresen gegangen. Der Mitarbeiterin zufolge wären auch noch genügend Exemplare auf Lager.

Nicht alle Apotheken beliefert

Obwohl bereits vor der Öffnung der Apotheke am Stadtpark in Wurzen die Kunden anstanden, um die kostenlosen FFP2-Masken abzuholen, mussten sie unverrichteter Dinge wieder gehen. „Wir haben leider den Corona-Schutz für besonders gefährdete Bürger bislang nicht erhalten“, teilt eine Mitarbeiterin auf Nachfrage mit. Dabei habe die Apotheke nach der Ankündigung der Gratis-Ausgabe durch die Bundesregierung sofort gehandelt und Tausende von Masken bei den entsprechenden Firmen und dem Großhandel geordert. Dass diese bis heute nicht eintrafen, lege an der Lieferkette. „Insofern mussten wir jetzt per Schild am Eingang darauf hinweisen, dass keine Masken vorrätig sind – und das trotz der starken Nachfrage.“

Engpass bei der Lieferung: Bereits am Eingang musste die Apotheke am Stadtpark in Wurzen ihren Kunden mitteilen, dass es keine kostenlosen FFP2-Masken gibt. Quelle: Kai-Uwe Brandt

Immerhin, so die Mitarbeiterin, stehe seither das Telefon nicht still. In der Apotheke herrschte zudem Hochbetrieb. „Gerade jetzt vor den anstehenden Feiertagen decken sich viele Leute mit Medikamenten ein.“ Daher fühlen sich viele Pharmazeuten von der zusätzlichen Ausgabe der Masken regelrecht überfahren. Wann es in der Apotheke am Stadtpark die FFP2-Masken geben wird, kann die Mitarbeiterin nicht sagen: „Ich hoffe, Anfang nächster Woche. Bis dahin bitten wir unsere Kunden um Verständnis und Geduld.“

Ein Tropfen auf den heißen Stein

In der Brandiser Adler-Apotheke in der Leipziger Straße beobachtet Mitarbeiterin Silke Albert eine „Meganachfrage“ nach FFP 2 – Masken - sowohl im Laden, als auch telefonisch und per E-Mail. „Und dabei haben wir noch nicht mal welche. Jens Spahn schickt die leider nicht automatisch zu.“ Die Apotheke habe 1000 Stück bestellt, berichtet Albert, aber weil im Lockdown jetzt viele die Post in Anspruch nehmen, stehe die Lieferung noch aus. „Man hat sie uns für diese Woche angekündigt“, informiert sie. Allerdings sieht Silke Albert das Weihnachtsgeschenk des Gesundheitsministers aus mehreren Gründen eher mit gemischten Gefühlen. „Auf der einen Seite wird der Lockdown angeordnet, auf der anderen laufen die alten und kranken Menschen jetzt los, um sich drei Masken abzuholen.“ Masken, unter denen schon Jüngere kaum Luft bekämen und die zudem Einweg-Artikel sind. „Es ist ein Tropfen auf den heißen Stein“, sagt Albert.

Kunden auf Apotheken-Hopping

Keine kostenlose FFP2-Masken konnte auch Franziska Simon von der Sternen Apotheke Naunhof anbieten, wie sie am Dienstagmittag bedauert. „Der Direktvertrieb kam mit der Lieferung nicht nach“, erklärt sie, drückt aber zugleich ihre Hoffnung aus, noch im Verlauf des Tages oder spätestens am Mittwoch die hochwertigen Mund-Nasen-Bedeckungen zu erhalten. Bei ihr hatten auch Leute nachgefragt, die ansonsten nicht zu ihrer Stammkundschaft zählen. „Wahrscheinlich gab es da ein Apotheken-Hopping“, vermutete sie.

Abholscheine für nächste Tage

Die Löwen Apotheken im Pösna-Park und in Naunhof wurden am Dienstag jeweils über 1000 FFP2-Masken los. „Als wir keine mehr hatten, haben wir Abholscheine ausgegeben, damit wir unsere Kunden befriedigen können und uns niemand verlorengeht. Sie sind ab Mittwoch einzulösen“, sagt Inhaber Michael Sauter. Er stehe persönlich dafür ein, jeden seiner Kunden versorgen zu können. Über 10000 Masken soll er noch geliefert bekommen.

Apotheke im Grimmaer PEP legt Abholzeiten fest

Gegen 12 Uhr erhielt die „ Apotheke im PEP“ in Grimma am Dienstag ihre erste Lieferung von reichlich 1000 FFP2-Masken. Bereits eine halbe Stunde später wurden die ersten kostenlosen Schutzbedeckungen ausgegeben. Dabei hat Inhaberin Diana Meißner für die Ausgabe zunächst feste Zeiten festgelegt. Auf einem kleinen Schild ist zu lesen, dass die Abholung von Mittwoch bis Freitag dieser Woche immer 11 bis 14 Uhr möglich ist. „Voraussichtlich“, wie weiter zu lesen ist. Wichtig ist, dass die Berechtigten ihren Personalausweis nicht vergessen und – aus Hygienegründen – einen eigenen Stift für den Bestätigungsbogen mitbringen.

Die Apothekerin, die mit der Stern-Apotheke auch eine Filiale in Grimma-West betreibt, ist auf Gesundheitsminister Jens Spahn nicht gut zu sprechen. „Wir werden seit Mittwoch voriger Woche überrannt“, ärgert sie sich. Jeden Tag hätten um die 200 Leute angefragt. Dabei sei vieles noch unklar gewesen. „Es gehört sich, dass so eine Aktion mit uns Apotheken abgesprochen wird, ehe man die Bevölkerung informiert“, bekräftigt Diana Meißner. Spahn aber habe die kostenlose Abgabe an Personen der Corona-Risikogruppe bereits herausposaunt, als gerade mal ein Entwurf der Regelung vorlag.

„Es war offen, wer Anspruch hat und wie die Abrechnung erfolgt“, empört sich Diana Meißner, dass die Apotheken einmal mehr zum Spielball gemacht wurden. Um die FFP2-Masken musste sie sich selber kümmern und unter den Angeboten mühsam heraus finden, welche Bedeckungen geeignet sind. Die Apotheken müssen dabei in Vorkasse gehen. „Wir erhalten nur ein gewisses Budget und können nicht Masken ohne Ende abgeben“, weist die Apothekerin auf ein weiteres Problem hin. Feste Zeiten hat sie deshalb festgelegt, „weil wir auch unsere Stammkunden gut versorgen und für sie Masken bereit halten wollen“.

Auch hinter der „ Apotheke im PEP“ liegt ein Stress-Jahr. Diana Meißner beschäftigt viele Frauen, die Kinder haben und im Lockdown um die Betreuung ringen. „Dennoch haben wir immer die Öffnungszeiten gestemmt.“ Sie vermisse jegliche Unterstützung der Politik, „und dann werden wir mit so einer Aktion wenige Tage vor Weihnachten noch fix und alle gemacht“. Denn das Alltagsgeschäft laufe ja weiter.

Apothekerin aus Grimma ärgert sich über Schnellschuss

Zumindest konnte die PEP-Apotheke am Dienstag schon kostenlose Masken ausgeben. In einer Apotheke im Grimmaer Zentrum zum Beispiel war noch keine Lieferung in Sicht. „Wir haben gerade erfahren, dass die Masken das Werk noch gar nicht verlassen haben“, sagte die Inhaberin kurz nach dem Mittag. Auch sie ist eine Wolle mit Minister Spahn. „Wir bekamen bereits Anrufe von Kunden, da war noch gar nichts geklärt“, ärgert sie sich über den Schnellschuss. Sie selbst habe erst ab Freitag reagieren können - und das alles neben dem Alltagsgeschäft. Mitten im Lockdown würden nun 23 Millionen Menschen in die 18.000 Apotheken des Landes geschickt, befürchtet die Apothekerin eine weitere Verbreitung des Virus. Und sie muss erfahren, dass Desinformationen herum geistern. „Viele wissen gar nicht, dass für den ersten Schub Zeit bis zum 6. Januar ist.“

