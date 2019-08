Frohburg/Kohren-Sahlis

Mehr als 1000 Besucher konnten 450 ganz unterschiedliche Oldtimer beim Familienfest bewundern, das der Oldtimerverein Kohren-Sahlis am Sonntag organisierte – die größte, am weitesten ausstrahlende Veranstaltung des im ADAC Sachsen verankerten Vereins. Carsten Iwan war das erste Mal dabei. Erst vergangenes Jahr kaufte der Pegauer sich seinen DKW F 7 Front Luxus Caprio, Baujahr 1938.

„Mit dem unternehme ich auch Sonntagsausflüge mit meiner Frau“, sagte der 60jährige. Nun also Kohren vor beeindruckender Kulisse und samt Ausfahrt durch das Kohrener Land. Der Oldtimerverein Kohren-Sahlis freute sich über den riesigen Zuspruch. „Es ist das erste Mal, dass die Parkplätze gar nicht ausreichen. Ich bin überwältigt von der Resonanz“, meinte der Vorsitzende Reinhard Pohl.

Wohnwagen aus der DDR in Kohren

Beim Treffen gab es vieles zu bewundern. Da war das „Rollende Kulturgut“ aus Schildau: Evi und Siggi Veit richteten einen alten Weferlinger, einen Wohnwagen aus der DDR, wieder vollständig her. Der LC9-200, Baujahr 1969, wurde in der VEB Heimstolz in Weferlingen hergestellt. 150 bis 200 Stück gibt es heute noch. „Er war in der DDR ein Kultfahrzeug. Er wurde so konstruiert, dass er unter 300 Kilogramm schwer ist, damit er von einem Trabi gezogen werden kann“, erläuterte Siggi Veit.

Deshalb ist das Fahrzeug ganz aus Sperrholz gebaut. Gasherd, Schlafplatz und ein großes Vorzelt gehören zum Standard. Der Wohnwagen war in einem sehr schlechten Zustand, als sie ihn kauften. „Ich bin schon ein bisschen verrückt – über 400 Stunden habe ich gebaucht, bis er wieder einsatzfähig war.“ Er ist froh, dass seine Frau sein Hobby unterstützt. Sie sammelt vor allem alte Campingartikel aus der DDR, die sie im Wohnwagen zum Kauf anbieten.

Mit ihrem Kult-Wohnwagen aus Weferlinger Produktion waren Evi und Siggi Veit vor Ort. Quelle: Peter Ruf

Hingucker Ami-Schlitten

Ein Hingucker waren die großen Ami-Schlitten. Hasso Freytag aus Colditz war mit einem Lincoln Continental Cabrio 1965 beim Treffen in Kohren. „ Kohren ist immer ein Erlebnis – deshalb darf ich dort nicht fehlen.“ Seine große Liebe gilt seit jeher den Straßenkreuzern. Vor einigen Jahren kaufte er sich den Lincoln. 23 bis 25 Liter Benzin pro 100 Kilometer muss er rechnen. Trotzdem macht er damit gerne einen Sonntagsausflug.

Gunnar Schneider hat da eher die Liebe zu Zwei- oder Dreirädern. Der Groitzscher kam mit einem Fahrzeug für Versehrte – so der DDR-Terminus – aus Tschechien zum Treffen: mit einem Kabinenroller, Marke Velorex 350, Baujahr 1963. Direkt nach der Wende hat sein Bruder das Fahrzeug aus dem Nachbarland geholt. In vielen Stunden hat er es mit Freunden wieder hergerichtet. Es ist ganz mit Leder bespannt.

Ganz in Leder: Gunnar Schneider mit seinem Versehrtenfahrzeug. Quelle: Peter Ruf

Drachenfest mit Auswertung der Meisterschaft

Den ganzen Tag über gab es beim Oldtimertreffen ein buntes Programm für die ganze Familie: vom muskelbetriebenen Karussell über Angebote der Verkehrswacht für Kinder bis hin zu einer Hüpfburg. 13 Uhr starteten die Oldtimer zu einer Rundfahrt durch das Kohrener Land. Das nächste große Event des Vereins ist das Drachenfest am 31. Oktober, an dem die Gesamtsieger der Oldtimer-Rallyes bei den sächsischen Landesmeisterschaften 2019 geehrt werden.

Von Peter Ruf