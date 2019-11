Grimma/Wurzen

Für die beiden Dienststellen der Arbeitsagentur in Wurzen und Grimma gibt es ab sofort veränderte Öffnungszeiten. Künftig sind diese Geschäftsstellen an zwei Wochentagen geschlossen. In Wurzen bleibt der Schalter montags und mittwochs zu, in Grimma dienstags und donnerstags.

Neue Planungssicherheit für Wurzen und Grimma

Zuletzt waren in den Agenturdienststellen Wurzen und Grimma Einschränkungen erforderlich. „Wir konnten zeitweise nicht alle gewünschten Dienstleistungen persönlich vor Ort anbieten. Mit der neuen Regelung, die auf die Region abgestimmt ist, schaffen wir Planungssicherheit“, erklärt Arbeitsagenturchefin Cordula Hartrampf-Hirschberg. Dieses Modell sei bereits im Bereich Delitzsch/ Eilenburg erprobt worden.

Arbeitsagentur per Telefon und Internet zu erreichen

So werde beispielsweise gewährleistet, dass jeweils eine Nachbardienststelle dienstbereit ist. Für Anliegen, die nicht zwingend persönlich vor Ort erledigt werden müssen, empfiehlt die Arbeitsagentur, die kostenlose Servicenummer 0800/4 55 55 00 beziehungsweise den Online-Kanal über www.arbeitsagentur.de zu nutzen. Dies umfasse allgemeine Anliegen, Mitteilungen über eine Ortsabwesenheit, Abmeldungen in Arbeit, Terminvereinbarungen und Ähnliches.

Besuch der Dienststelle Borna möglich

Bei dringenden Anliegen, ergänzt Agentursprecher Volkmar Beier, kann zudem auf die an allen Wochentagen geöffnete Dienststelle in Borna ausgewichen werden. Deren benachbarte Geschäftsstelle Geithain war im April 2017 komplett geschlossen worden. „Die Arbeitslosmeldung spätestens am ersten Tag der Arbeitslosigkeit ist nach wie vor unumgänglich und erfordert zwingend ein persönliches Erscheinen“, so Beier weiter. „Dies kann in jeder Dienststelle der Bundesagentur für Arbeit erfolgen.“

Dienststelle Wurzen, Nischwitzer Breite 2: Montag geschlossen; Dienstag 8-12 Uhr; Mittwoch geschlossen; Donnerstag 8-12 und 14-18 Uhr; Freitag 8-12 Uhr.

Dienststelle Grimma, Nicolaistraße 12:Montag 8-12 Uhr; Dienstag geschlossen; Mittwoch 8-12 und 14-18 Uhr; Donnerstag geschlossen; Freitag 8-12 Uhr.

Dienststelle Borna, Luckaer Straße 16:Montag 8-12 Uhr; Dienstag 8-12 und 14-18 Uhr; Mittwoch 8-12 Uhr; Donnerstag 8-12 Uhr; Freitag 8-12 Uhr.

Von Simone Prenzel