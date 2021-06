Auf neuem Weg von Geithain nach Kohren-Sahlis

Geithain/Frohburg

Die Wüste Delle nahe Syhra bleibt zwar wüst, der durch sie hindurchführende Rad- und Wanderweg aber ist wieder topp. Die Städte Geithain und Frohburg nutzten Fördergeld der Leader-Region „Land des Roten Porphyrs“, um diese direkte Verbindung zwischen Geithain und Kohren-Sahlis für Ausflügler neu herzurichten. Rund 375 000 Euro investierten die Kommunen; 200 000 Euro dieser Summe sind Fördermittel.

Bequem mitten hinein ins Kohrener Land

„Für die Leute ist die Verbindung sehr wichtig. Vom Bahnhof Geithain gelangt man über Syhra und Terpitz bequem mitten hinein ins Kohrener Land“, sagt der Geithainer Oberbürgermeister Frank Rudolph (UWG). Zwar hatten Geithain und Kohren-Sahlis in den 1990er-Jahren die Verbindung schon einmal ausgebaut, doch war das nur in Teilen und vor allem auf Geithainer Flur geschehen. Rund 700 Meter der einen Kilometer langen Strecke von Syhra aus belegte nun das Milkauer Unternehmen Wolff neu mit Ökopflaster. Die Beschilderung wird noch ergänzt.

Grobes Gestein wird noch überdeckt

Vor allem zwischen dem Waldstück in der Wüsten Delle bis hinauf nach Terpitz war die Trasse bis zuletzt ein besserer Feldweg gewesen. In der Senke selbst hatte es erhebliche Ausspülungen gegeben. Jetzt zieht sich von der Geithainer Flurgrenze in Richtung Terpitz eine 1,1 Kilometer lange asphaltierte Doppelspur.

Dass im Mittelstreifen Schotter verbaut wurde, moniert der Frohburger Bürgermeister Wolfgang Hiensch (BuW) beim Ortstermin: „Das kann so nicht bleiben. Da muss feineres Material drauf.“ Das Versäumnis sieht er nicht beim Bauunternehmen ATS Chemnitz, sondern beim Bauamt der Stadt.

Steine würden schon jetzt auf die Fahrspur gespült und stellten eine Gefährdung dar. Man werde nachbessern. Außerdem werden noch in diesem Jahr an verschiedenen Stellen Bäume und Sträucher gepflanzt und eine Steuobstwiese neu angelegt, um für die Eingriffe in den Naturraum einen Ausgleich zu schaffen.

Attraktivität heißt nicht immer Asphalt

Der Baustart auf Frohburger Seite hatte sich verzögert. Zwar war die Förderung bewilligt, doch gab es in Fragen des Naturschutzes Klärungsbedarf. Die Lage in einem Landschaftsschutzgebiet berge immer Konfliktpotenzial, doch man habe gemeinsam Lösungen gefunden, so Hiensch. „Diese Erfahrungen können wir nutzen, wenn wir weitere Wege im Kohrener Land ausbauen.“ Bis Ende des Jahres will Frohburg die alte Heerstraße, die von Wenigossa nach Terpitz verläuft, auf selbe Art tourismusfreundlicher machen.

Wobei klar sei: Nicht jeder Weg für Wanderer und Radfahrer brauche Asphalt- oder Pflasterspuren. Außerdem müsse man die Belange der Landwirtschaft berücksichtigen. Nebenrouten sollten ihren gewachsenen Charakter behalten; gerade das werde von einem Teil der Ausflügler durchaus geschätzt.

Von Ekkehard Schulreich