Ausstellung „Wandlungen“ zeigt Fotos und Skulpturen in Geithainer Bibliothek

Weil die Kunst, die Reinhard Hoffmann praktiziert, Rahmen sprengt und Konventionen, hat sich der Nenkersdorfer für seine Geithainer Ausstellung Unterstützung geholt: Die Skulpturen aus Stein, die er anders als die hölzernen nicht in die Räume der Stadtbibliothek bugsieren konnte, fotografierte Jens Paul Taubert, versierter Fotograf aus Altenburg und LVZ-Reporter, in klassischem Schwarz-Weiß. „ Wandlungen“ heißt die Ausstellung, die bis Anfang Mai zu sehen ist. Sie meint den Prozess von Allmählichkeit, aber auch den Bruch, der nicht nur zu Wunden führt, sondern ebenso zu Neuem, Ungesehenen, Verwunderung.

Das ewig Weibliche verführt zu Kunst

Dass das ewig Weibliche hinan zieht, wer hätte es trefflicher sagen können als Altmeister Goethe. Der das Hinab zweifellos einschloss, dem das Hintergründigen nicht fremd war. Frauengestalten sind es, die offenbar auch Reinhard Hoffmann faszinieren, sie zum Gegenstand künstlerischer Auseinandersetzung machen lassen. Da ist gleich im Eingangsbereich jene pralle Rothaarige mit den ebenso gefärbten Zehennägeln. „Ewiges Mysterium: Unschuld vom Lande oder Vamp“ hat der Schöpfer sie benannt und einen Ton angeschlagen, der in der Schwebe bleibt, etwas spottend ist und dennoch trägt. Der so gut passt zu jener „Nonverbalen Konversation“, die er aus knorrigem Holz arrangierte, zwei Kopflose mit Eindruck heischendem Gemächt. Da ist der Torso „Durch keine Diät zu schaffen“, da ist die Dank(ab)sagung an Viagra, da ist der bloße „Fuß des Millionärs“ mit hämoglobin-getönter Ränderung.

Fotografien weiten den Horizont

Fundsachen oft sind es, die der Kunsterzieher im Ruhestand nutzt für seine Zwiesprache mit der Welt. Das aufgrund des Gewichts Untragbare verwandelt seinen Garten längst in einen Kunstraum. Den zu entdecken, machen Jens Paul Tauberts Fotografien möglich. Sie sorgen für eine Horizont-Erweiterung der Ausstellung, wecken Neugier. Die Schau in der Stadtbibliothek bleibt bis Anfang Mai. Dann wird umgeräumt. Ab 10. Mai ist hier Malerei von Kathrin Pfitzner aus Geithain zu sehen.

