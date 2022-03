Ausstellung in Geithain: Mit Kamera, aber ohne Drehbuch raus in die Natur

Geithain

Naturfotografie unter dem Slogan „Wildes Muldental“ zeigt die Stadtbibliothek Geithain ab 27. März. Roland Schmieder nimmt den Betrachter mit auf seine Entdeckungen, seine „Foto-Sessions im Morgengrauen“, für die es, das liegt in der Natur der Natur, kein Drehbuch gibt. Zur Vernissage am Eröffnungstag erzählt er von dem, was ihn antreibt, was ihn fasziniert.

Am Anfang ist die Pouva Start

Eine Pouva Start – mit einem Rollfilm, die in der DDR Großgewordenen erinnern sich! – und das Bild eines Fuchses, das ihm sein Großvater schenkte, markieren den Beginn seiner Foto-Begeisterung. Roland Schmieder, geboren im Meißner Elbtal, aufgewachsen an der Mulde in Rochlitz, wo er noch lebt, entdeckte als Elfjähriger das Fotografieren für sich. Er blieb dabei.

Wenn es Wetter, Beruf und Familie möglich machen, zieht es ihn, Jahrgang 1961, hinaus an Flüsse und Teiche, auf Wiesen und in Wälder. Schweigend und auf leisen Sohlen geht es vor Sonnenaufgang hinaus. Wenn die Natur erwacht, es zwitschert, fleucht und kreucht, ist es die schönste Zeit des Tages für ihn. Eine gute Begleiterin hat er in seiner Frau gefunden. Sie teilt seine Leidenschaft.

Genugtuung über besonders Gelungenes

Die Pouva Start hatte selbstredend vor Jahrzehnten schon ausgedient. Inzwischen stehen für Schmieder Digitalfotografie und digitale Bildbearbeitung im Mittelpunkt. Doch neben Technik und Erfahrung braucht es Geduld, freie Sicht und immer wieder auch Glück.

„Gelingt dann ein besonderes Foto, das ich teilen und präsentieren kann, ist das eine große Freude für mich“, sagt er. Dennoch bleibt die Fotografie für ihn ein Hobby ohne Anspruch auf Perfektion. „Diese überlasse ich den Leuten, die es beruflich machen.“

Die Vernissage beginnt am 27. März, 11 Uhr. Interessenten melden sich an. Die aktuellen Hygieneregeln sind zu beachten. Die Ausstellung ist bis zum 9. Juni zu sehen.

Stadtbibliothek Geithain, Telefonnummer 034341/4 31 68, E-Mail bibo-geithain@t-online.de.

Von Ekkehard Schulreich